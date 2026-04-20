O importantă biserică din România, mesaj tranșant pe tema sălilor de jocuri de noroc: „Eliminați-le din comunitățile noastre!”

Biserica Evanghelică din România lansează în mod public un apel către autoritățile locale și cere interzicerea „păcănelelor” din interiorul localităților.

„Biserica Evanghelică C.A. din România se pronunță pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc din comunitățile țării noastre. Interzicerea acestor spații servește protejării sănătății trupului, sufletului și spiritului, pentru care noi, Biserica cât și Statul, purtăm responsabilitate în toate instituțiile noastre. Echilibrul social al comunităților din satele și orașele țării noastre merită să nu devină victimă a jocurilor de noroc, care duc la suferințe de nedescris în multe mii de familii. Pierderea banilor, degradarea personalității, dependența, divorțurile, tragediile familiale, depresia, sinuciderea, destrămarea comunității sunt doar câteva dintre consecințele jocurilor de noroc.Grija pentru sănătatea publică și pentru echilibrul social în comunitățile noastre este un bun mult prea valoros pentru a fi sacrificat în goana după profit al operatorilor sălilor jocurilor de noroc sau al necesității creșterii veniturilor fiscale ale autorităților locale”, se arată într-un comunicat de presă.

Instituția religioasă amintește că atât Biserica, cât și statul sunt chemați „să creăm posibilități pentru oamenii care caută activități și forme pentru folosința timpului liber, astfel încât acestea să contribuie la binele familiei, al comunității și al societății” și amintește că Biserica Evanghelică C.A. din România „lucrează de mulți ani pentru a atrage atenția societății românești, prin măsuri de prevenție asupra pericolelor, care pândesc în anturajul lor, în mod special copiii, tinerii, femeile, familiile defavorizate social și persoanele dependente de orice fel”.

Pe final, Biserica Evanghelică adresează un apel către autoritățile locale să interzică jocurile de noroc „pe teritoriul lor și, astfel, de a salva vieți, familii și comunități, contribuind la o Românie cu o societate creștină, sănătoasă, responsabilă social, sustenabilă economic și orientată spre valori care promovează viața și comunitatea”.

Mai multe orașe și comune vor să interzică jocurile de noroc

Guvernul a decis prin OUG în luna februarie să transfere consiliilor locale competenţa de a decide asupra regimului jocurilor de noroc pe teritoriul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. De atunci, mai multe primării din țară au anunțat că vor interzice jocurile de noroc pe raza localităților.

Firmele de jocuri contraatacă

Măsura este criticată de reprezentanții firmelor de jocuri de noroc. ”Federaţia Organizatorilor de Jocuri de Noroc (FEDBET) anunţă lansarea platformei www.costulinterdictiilor.ro, un demers dedicat informării publicului larg şi autorităţilor cu privire la impactul interzicerii jocurilor de noroc tradiţionale, atât la nivel central, cât şi local. Scopul acestei platforme este de a aduce mai multă transparenţă în dezbaterea publică privind jocurile de noroc în regim de retail, prin crearea unei arhive digitale care centralizează date relevante despre industria de gambling din România”, transmite FEDBET într-un comunicat, citat de News.ro.

Potrivit datelor disponibile deja pe platformă, impactul estimat al interdicţiilor impuse jocurilor de noroc tradiţionale este semnificativ: peste 1,33 miliarde de euro impact economic total anual, aproape 30.000 de români vor rămâne fără loc de muncă şi pierderi directe la bugetul de stat de peste 700 de milioane de euro anual.