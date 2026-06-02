O insulă pitorească din largul Scoției a decis să nu mai primească turiști duminica, după ce a apărut într-o emisiune TV

O mică insulă pitorească aflată în largul coastei de vest a Scoției va fi închisă turiștilor duminica, în urma unui „interes fără precedent” din partea vizitatorilor, relatează The Independent.

Ulva, o insulă din Hebridele Interioare, a înregistrat o creștere puternică a numărului de vizitatori după ce a fost prezentată într-o emisiune despre design interior.

Emisiunea „Banjo and Ro’s Grand Island Hotel” a fost difuzată de BBC Scoția mai devreme în cursul acestui an, ea învârtindu-se în jurul eforturilor lui Banjo Beale, un designer de interior și locuitorului insulei, de a restaura conacul degradat „Ulva House”.

Ulva, care are doar 16 locuitori și niciun drum asfaltat, a decis acum să controleze creșterea numărului de vizitatori după „interesul fără precedent pentru insulă”.

„Dacă ne-ați vizitat deja anul acesta, probabil ați observat cât de aglomerat a devenit totul. Interesul fără precedent pentru insulă a fost minunat și suntem încântați că tot mai multe persoane descoperă ceea ce face din Ulva un loc atât de special”, a declarat într-un mesaj publicat pe Facebook compania care operează feribotul către insulă.

„Niciunul dintre noi nu ar fi putut anticipa cât de semnificativă va fi creșterea numărului de vizitatori, așa că, pentru a ne oferi nouă, echipei Boathouse și celorlalți locuitori ai insulei posibilitatea de a ne reface forțele și de a ne pregăti pentru săptămâna care ne așteaptă, am luat dificila decizie de a nu deschide duminica în această vară”, a continuat mesajul.

Oameni la o cafea pe insula Ulva, FOTO: Andy Buchanan / AFP / Profimedia

Insula scoțiană e deținută de locuitorii săi

Feribotul pentru pasageri, operat la cerere și care face legătura între Ulva și insula Mull, și-a reluat serviciile sezoniere la 31 martie.

Operatorii feribotului și-au cerut scuze călătorilor pentru dezamăgirea provocată și au adăugat că persoanele care au rezervat deja cazare pe Ulva într-o duminică din lunile iunie, iulie sau august vor fi transportate de pe Mull către insulă.

Bărci la debarcaderul de pe Ulva, FOTO: Andy Buchanan / AFP / Profimedia

Ulva se află în proprietatea comunității locale din 2018, în urma unei răscumpărări istorice.

Andy Primrose, care administrează un mic hostel pe Ulva, a declarat pentru emisiunea Lunchtime Live a BBC că „totul se reduce la capacitate”.

„Toate aceste afaceri se bazează pe efortul unor persoane individuale, iar aici locuiesc doar 16 oameni, dintre care unii sunt copii. Există o limită naturală a ceea ce poți face”, a spus acesta.