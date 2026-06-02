O insulă pitorească din largul Scoției a decis să nu mai primească turiști duminica, după ce a apărut într-o emisiune TV
O mică insulă pitorească aflată în largul coastei de vest a Scoției va fi închisă turiștilor duminica, în urma unui „interes fără precedent” din partea vizitatorilor, relatează The Independent.
Ulva, o insulă din Hebridele Interioare, a înregistrat o creștere puternică a numărului de vizitatori după ce a fost prezentată într-o emisiune despre design interior.
Emisiunea „Banjo and Ro’s Grand Island Hotel” a fost difuzată de BBC Scoția mai devreme în cursul acestui an, ea învârtindu-se în jurul eforturilor lui Banjo Beale, un designer de interior și locuitorului insulei, de a restaura conacul degradat „Ulva House”.
Ulva, care are doar 16 locuitori și niciun drum asfaltat, a decis acum să controleze creșterea numărului de vizitatori după „interesul fără precedent pentru insulă”.
„Dacă ne-ați vizitat deja anul acesta, probabil ați observat cât de aglomerat a devenit totul. Interesul fără precedent pentru insulă a fost minunat și suntem încântați că tot mai multe persoane descoperă ceea ce face din Ulva un loc atât de special”, a declarat într-un mesaj publicat pe Facebook compania care operează feribotul către insulă.
„Niciunul dintre noi nu ar fi putut anticipa cât de semnificativă va fi creșterea numărului de vizitatori, așa că, pentru a ne oferi nouă, echipei Boathouse și celorlalți locuitori ai insulei posibilitatea de a ne reface forțele și de a ne pregăti pentru săptămâna care ne așteaptă, am luat dificila decizie de a nu deschide duminica în această vară”, a continuat mesajul.
Insula scoțiană e deținută de locuitorii săi
Feribotul pentru pasageri, operat la cerere și care face legătura între Ulva și insula Mull, și-a reluat serviciile sezoniere la 31 martie.
Operatorii feribotului și-au cerut scuze călătorilor pentru dezamăgirea provocată și au adăugat că persoanele care au rezervat deja cazare pe Ulva într-o duminică din lunile iunie, iulie sau august vor fi transportate de pe Mull către insulă.
Ulva se află în proprietatea comunității locale din 2018, în urma unei răscumpărări istorice.
Andy Primrose, care administrează un mic hostel pe Ulva, a declarat pentru emisiunea Lunchtime Live a BBC că „totul se reduce la capacitate”.
„Toate aceste afaceri se bazează pe efortul unor persoane individuale, iar aici locuiesc doar 16 oameni, dintre care unii sunt copii. Există o limită naturală a ceea ce poți face”, a spus acesta.