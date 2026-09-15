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Întâlnirea secretă de la Vila Lac dintre Nicușor Dan și George Simion. Ce i-a propus șeful AUR președintelui României

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Mult din ce se întâmplă acum și din ce va urma pe scena politică se explică prin felul în care a decurs o întâlnire secretă între Nicușor Dan și George Simion. Ei s-au întâlnit în nordul Bucureștiului, la o vilă de protocol. Reacțiile fiecăruia de la acea discuție îi definește nu doar pe ei doi, ca oameni politici, ci așează și „linia de front” care a devenit România.

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