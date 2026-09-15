Întâlnirea secretă de la Vila Lac dintre Nicușor Dan și George Simion. Ce i-a propus șeful AUR președintelui României

Mult din ce se întâmplă acum și din ce va urma pe scena politică se explică prin felul în care a decurs o întâlnire secretă între Nicușor Dan și George Simion. Ei s-au întâlnit în nordul Bucureștiului, la o vilă de protocol. Reacțiile fiecăruia de la acea discuție îi definește nu doar pe ei doi, ca oameni politici, ci așează și „linia de front” care a devenit România.

Nicușor Dan a afirmat luni că vrea să propună repede un premier, în această săptămână. Felul în care a căzut anterioara propunere, Adrian Veștea, l-a marcat pe șeful statului. Înainte ca Veștea să ajungă în Parlament, Nicușor Dan s-a întâlnit cu George Simion.

Discuția din vila de Protocol dintre lacuri

Întâlnirea președintele României cu președintelui AUR a avut loc, potrivit mai multor surse parlamentare, la Vila Lac. Vila se găsește în Nordul Bucureștiului, pe o limbă de pământ între Lacul Floreasca și Lacul Herăstrău. Este o vilă de protocol deținută de Regia Autonomă de Administrare a Patrimoniului și Protocolului de Stat.

Era înainte de votul pentru învestirea Cabinetului Veștea.

George Simion i-a prezentat președintelui scenariul în care AUR ar putea ajuta la învestirea unui guvern cu puteri depline: „soluția suedeză”. Aceasta se traduce în felul următor.

Oferta lui George Simion pentru Nicușor Dan a fost: susținem guvernul, nu vrem miniștri, dar AUR vrea să aibă „drept de veto” pe toate deciziile guvernamentale.

Ce înseamnă „modelul suedez”

Conform mai multor parlamentari care au discutat cu HotNews și care au aflat detaliile întâlnirii, pentru a-l convinge pe președinte, liderul AUR a invocat modelul suedez, care a funcționat după 2022.

„Sweden Democrats” – Democrații Suedezi, partid de extremă dreapta din Suedia, colegii AUR din Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, au sprijinit în octombrie 2022 formarea unui guvern minoritar de dreapta: guvern format din moderați, creștin democrați și liberali.

La fel ca în propunerea lui Simion, radicalii nu au vrut miniștri, ci doar participare la decizii.

Ce a obținut partidul de extremă dreapta în schimbul votului pentru guvern? Prima consecință a susținerii guvernului a fost ruperea „cordonului sanitar”, care impunea celorlalte partide să nu colaboreze cu Democrații Suedezi.

A doua consecință directă a fost că reprezentanții partidului au participat direct la luarea deciziilor majore de guvernare, chiar dacă nu aveau miniștri.

Partidul a influențat, printre altele, o legislație extrem de restrictivă în materie de imigrație și azil, o agendă dură în combaterea criminalității, diverse decizii economice sau măsuri de promovare a „identității culturale suedeze”.

Înainte de alegerile de duminică, liderul Democraților Suedezi, Jimmie Akesson, a spus că de data aceasta, dacă dreapta câștigă alegerile, partidul său ar trebui să intre oficial în guvern și să dețină mai multe portofolii cheie.

AUR voia acces la deciziile mari al guvernului propus de Nicușor Dan

Prin acordul semnat, cele patru partide din Suedia au convenit liniile de reformă pe care guvernul trebuie să acționeze, iar „Sweeden Democrats” a participat activ la deciziile Coaliției în ultimii patru ani.

Potrivit acestui model, i-a spus Simion lui Dan, orice decizie majoră de după instalarea guvernului Veștea trebuie luată prin consens de liderii celor patru formațiuni politice.

Practic, AUR nu intra în guvern, dar devenea parte a hotărârilor guvernamentale de politici publice.

Un președinte intransigent: Nu!

Ca profil politic individual, George Simion ar fi fost legitimat și ar fi fost parte a deciziilor alături de Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor sau Dominic Fritz, în funcție de ce partide ar fi asigurat sprjinul pentru guvern.

„Nicușor Dan a refuzat oferta, fără multe negocieri”, au spus parlamentarii care au discutat cu HotNews în mod confidențial, având în vedere subiectul delicat.

Sursele nu au oferit detalii asupra cuvintelor folosite de președinte, dar au spus că refuzul lui Dan a fost ferm în privința ofertei lui Simion.

Nicușor Dan nu a dorit ca AUR să aibă reprezentanți la Palatul Victoria și a blocat orice acces al lui George Simion în vreo variantă de Coaliție. A refuzat legitimarea liderului AUR, preferând să riște un vot negativ în Parlament pentru guvernul Veștea. Ceea ce s-a și întâmplat.

Pentru că poziția lui Nicușor Dan a pus în dificultate PSD, dar și pe Adrian Veștea, care s-a văzut abandonat în Parlament.

Linia președintelui este una strategică, spun oamenii din jurul său. Conform intervențiilor publice din ultimul an, se observă că Nicușor Dan nu împarte clasa politică între PSD și ceilalți, ci între extremiști și „forțele pro-occidentale”. El a luat în apropierea sa biografii „naționaliste”, precum fostul ambasador Marius Lazurca, tocmai ca să încerce să recupereze din „monopolul” AUR și al lui Călin Georgescu în zona ideilor autointitulate suveraniste.

Miza prezidențială este să mențină, pe cât este posibil, acest „cordon sanitar”. De ce o face?

„Nu dați lor toată puterea”

Strategia președintelui vizează 2030, în care, din perspectiva lui Dan și a aliaților săi din instituțiile statului, se va extinde lupta între democrați și extremiști.

Nicușor Dan speră că, împreună cu PSD, va reuși să mențină AUR în afara Palatului Victoria.

Plus că Nicușor Dan intenționează să fie candidatul din 2030 care va lupta împotriva valului extremist, mai ales după alegeri parlamentare din 2028. Dacă AUR va câștiga și planul „cordonului sanitar” va eșua, Nicușor Dan va putea să folosească ideea: „Nu le dați lor toată puterea”, concept sub care poate candida.

Deocamdată, Dan e menajat

Care e situația la zi? Președintele Dan a respins oferta lui George Simion.

În PSD, Sorin Grindeanu ține din ce ce în ce mai greu porțile închise. Din interior, sunt mulți, printre care Marian Neacșu și Mihai Tudose, care vor să invite AUR la guvernare alături de PSD. Liderii județeni strigă că vor la guvernare, că s-au blocat fondurile.

„Cordonul sanitar” s-ar putea prăbuși în România înainte de prăbușirea AUR.

Victor Ponta controlează un mic grup, intrat în Parlament datorită lui Călin Georgescu, și este pregătit să fie alături de PSD și AUR în noua construcție.

Liderii PSD vorbesc despre o colaborare cu AUR care devine „imposibil de evitat” acum sau în următorii ani.

Nicușor Dan este protejat, încă, de atacurile televiziunilor de partid. Antena 3, RTV sau Realitatea TV își concentrează toată muniția pe Ilie Bolojan și asigură spatele PSD, dar și președintelui.

Până când? Până când partea de România care nu are nicio legătură cu Suedia se va dezlănțui. Pentru că nu mai are răbdare. Și pentru că simte gustul banilor și beția puterii.