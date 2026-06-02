„O invenție a politicii românești”. Cum văd parlamentari ai partidelor din fosta coaliție scenariul Tomac-premier, în așteptarea deciziei de la Cotroceni

Parlamentari din fosta coaliție se declară rezervați față de posibilitatea unui Guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac. Social-democrații sunt deschiși propunerii, dar vor lua o decizie oficială după nominalizare, PNL refuză în continuare să voteze orice cabinet din care face parte PSD, iar USR suspendă judecata până la nominalizarea oficială de la Cotroceni.



Nicușor Dan este așteptat să anunțe marți sau miercuri numele noului premier, au declarat pentru HotNews surse oficiale. Favorit pentru funcția de șef al Guvernului rămâne Eugen Tomac, care este europarlamentar, consilier onorific al președintelui și liderul PMP.

În așteptarea desemnării, senatori și deputați ai partidelor care făceau parte din coaliția destrămată au vorbit, marți, la Parlament cum văd această variantă.

Întrebat dacă va vota un Guvern condus de Tomac, Florin Manole, fost ministru al Muncii în Guvernul Bolojan, a spus că este un „parlamentar foarte disciplinat”.

„Îmi voi spune punctul de vedere în interiorul partidului, vom avea probabil o discuție despre ce formulă va fi. Aștept să vedem cu ce propunere o să vină președintele”.

În plus, când a fost întrebat dacă are încredere în Eugen Tomac, Manole a spus că are încredere în colegii săi de partid. „Eu nu am încredere mai multă într-un om dintr-un alt partid decât în colegii mei”, a adăugat el.

Social-democrații rămân consecvenți cu privire la profilul viitorului premier: trebuie să știe economie.

„Viitorul premier va trebui să se îngrijească de economie, așa cum fostul premier Ilie Bolojan nu a făcut-o. Scenariul ideal pentru PSD a fost enunțat în nenumărate rânduri ca fiind continuarea acestei coaliții fără cel care a produs cele mai proaste rezultate economice în ultimii ani, Ilie Bolojan”, a mai explicat Manole.

Lider PNL, despre scenariul Tomac-premier: „Nu cred că vom susține propunerea”

Daniel Fenechiu, senator PNL, a spus că e nevoie ca președintele să facă o propunere și că abia apoi va fi luată o decizie în interiorul partidului cu privire la susținerea viitorului premier:

„După ce președintele statului face o propunere, președintele partidului, Ilie Bolojan va convoca o ședință a Biroului Politic Național. Și BPN se va pronunța. Opinia mea este că nu va susține această propunere. PNL a anunțat că intră în opoziție față de PSD. Nu există varianta votării unui Guvern condus de oricine altcineva din care să facă parte Partidul Social Democrat”.

De asemenea, Fenechiu a declarat că nu știe „care este motivul pentru care domnul Tomac ar renunța la mandatul de europarlamentar pentru o aventură de acest gen”.

El și-a exprimat și nemulțumirea în legătură cu atitudinea președintelui, spunând că e „ușor dezamăgit de faptul că președintele a optat să aibă o atitudine extrem de pasivă față de lucrurile care se întâmplă în zona politică”.

În contextul în care în ședința conducerii PNL care a avut loc după demiterea Guvernului Bolojan au existat mai mulți lideri au spus că partidul trebuie să rămână apropiat de președintele Nicușor Dan, Fenechiu a spus că partidul „are o relație foarte bună cu președintele”:

„Noi vorbim cu președintele, suntem alături de domnia sa. Și el ne-a susținut foarte mult, l-a susținut pe Ilie Bolojan”. Întrebat unde l-a susținut președintele pe Ilie Bolojan, senatorul PNL a răspuns „în gând”.

USR: „Nu poate să formeze o majoritate”

Senatorul USR Ștefan Pălărie a explicat marți că partidul așteaptă o nominalizare oficială, „altminteri acum doar facem speculații”.

„Neavând sprijin politic, un premier tehnocrat se va bloca la prima dispută politică pe alocare de resurse pe o anumită reformă. Sunt două variante – e posibil să avem un premier tehnocrat care să depună mandatul înaintea celor 10 zile pentru că prin negocieri politice nu poate să formeze o majoritate sau putem avea scenariul de a trece la vot în Parlament”, a mai spus Pălărie.

El a declarat și că varianta în care viitorul Guvern nu ar reuși să adune o majoritate de cel puțin 233 de voturi și nu ar trece de votul de încredere al Parlamentului, „ar fi o chestiune extrem de delicată și dificilă pe politică externă”.

„Președintele are o misiune foarte delicată. De la consultările formale cu partidele care au avut loc recent, uitați-vă că nu avem o propunere formală”, a mai spus senatorul.

UDMR: „O invenție a politicii românești”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor a declarat tot marți, înaintea ședinței plenului Camerei Deputaților că „ideea de a pune (în funcția de premier) un om politic fără partid în Parlament este o invenție a politicii românești.

„Eu nu am văzut așa ceva nicăieri. Să te gândești că un om politic va forma un Guvern tehnocrat. Guvernul tehnocrat ar trebui să fie ultima variată. Nu știm ce se va întâmpla, pentru că domnul președinte nu a făcut niciun anunț”, a mai spus Kelemen.

Liderul UDMR a declarat de asemenea că nu a fost căutat de Eugen Tomac pentru a discuta despre un posibil viitor Guvern și că nu știe „dacă e adevărată povestea cu nominalizarea”.

„Vom discuta în momentul în care apare nominalizarea. Nu văd cu ce argumente ar putea veni ca să aibă votul nostru în Parlament. Nu zic că vom vota împotrivă”, a mai explicat Kelemen Hunor.