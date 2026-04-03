O juntă militară ce a promis alegeri după puci s-a răzgândit: „Trebuie să spunem adevărul: democrația nu este pentru noi”

Colonelul Ibrahim Traoré, liderul juntei militare din Mali, primit la Kremlin de președintele Vladimir Putin pe 11 mai 2025, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia

Liderul juntei militare din Burkina Faso, care a preluat puterea printr-o lovitură de stat în septembrie 2022, le-a declarat jurnaliștilor că „oamenii trebuie să uite de democrație” și că „democrația ucide”, cel mai recent semn că intenționează să conducă pe termen lung, comentează Reuters.

Guvernul militar condus de Ibrahim Traoré se angajase inițial să organizeze alegeri în 2024. Însă, la un an după lovitura de stat, acesta a spus că nu vor avea loc alegeri până când țara – care se confruntă de mai bine de un deceniu cu dificultăți în a ține sub control insurgențele islamiste legate de Al-Qaeda și Statul Islamic – nu va deveni suficient de sigură pentru ca toți cetățenii să poată vota.

Întrebat despre alegeri în cadrul unei mese rotunde cu jurnaliști, transmisă în direct joi seara la televiziunea de stat, Traoré a spus că administrația sa este „concentrată pe alte provocări”.

„Oamenii trebuie să uite de problema democrației”, a declarat el. „Trebuie să spunem adevărul: democrația nu este pentru noi”.

Invocând exemplul Libiei, unde a afirmat că actori externi au încercat să „impună democrația”, el a adăugat că „democrația ucide”.

Junta militară a interzis partidele politice

Guvernul lui Traoré a dizolvat toate partidele politice în ianuarie, după ce anterior suspendase activitățile politice. Înainte de lovitura de stat, țara avea peste 100 de partide politice înregistrate, dintre care 15 erau reprezentate în parlament în urma alegerilor generale din 2020.

Țările vecine Mali și Niger, conduse de asemenea de regimuri militare ajunse la putere prin lovituri de stat, au dizolvat la rândul lor partidele politice.

Insurgențele islamiste din toate cele trei țări au ucis mii de oameni și au strămutat milioane de persoane în ultimul deceniu.

Human Rights Watch a publicat un raport chiar joia aceasta, înainte de comentariile colonelului Ibrahim Traoré despre democrație, care indică faptul că armata din Burkina Faso și aliații săi au ucis de peste două ori mai mulți civili decât militanții islamiști începând din 2023.

Guvernul nu a răspuns solicitărilor agenției Reuters de a comenta raportul.