O legendă a muzicii își anunță turneul de rămas-bun la 81 de ani: „Va fi un spectacol pe cinste”

Sir Rod Stewart susține concerte încă de la începutul anilor ’60, când a pornit să străbată Europa cu o muzicuță, ajungând chiar să fie expulzat din Spania pentru vagabondaj alături de cântărețul de muzică folk Wizz Jones, relatează The Guardian. Acum, la vârsta de 81 de ani, legendarul cântăreț britanic afirmă că următorul său turneu va fi și ultimul.

Deși nu a exclus posibilitatea unor concerte singulare în viitor, componenta de turneu a carierei sale se apropie de sfârșit odată cu „Rod Stewart: The Final Encore”, un turneu în Marea Britanie și Europa care va începe în luna aprilie a anului viitor.

Turneul în arene include concerte în Marea Britanie și, după un amplu traseu european, se va încheia la Hanovra în luna iulie.

Promițând „un spectacol pe cinste”, Stewart a declarat: „A venit momentul să-mi iau rămas-bun de la viața pe drumuri. După mai bine de șase decenii, ‘The Final Encore’ va fi, cu siguranță, ultimul meu turneu”.

„Cânt muzica pe care o iubesc de când aveam 19 ani și am avut privilegiul de a o duce în jurul lumii, pentru voi toți. Mi-a oferit o viață dincolo de tot ceea ce mi-aș fi putut imagina vreodată și sper că, la rândul meu, v-am oferit câteva amintiri frumoase. Așadar, permiteți-mi să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi că ați făcut posibilă această viață extraordinară”, a adăugat el.

Programul complet al turneului „Rod Stewart: The Final Encore”