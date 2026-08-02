O mare bancă americană a închis sute de conturi ale lui Trump din motive de spălarea banilor / Ce se întâmplă în „războiul” din instanță

Capital One Financial a ripostat împotriva procesului intentat în legătură cu decizia sa de a închide conturile bancare ale Trump Organization cu ani în urmă, afirmând că a luat această măsură în urma unei evaluări efectuate de experți în combaterea spălării banilor, transmite Reuters.

Această dezvăluire marchează prima dată când o bancă leagă în mod oficial preocupările legate de spălarea banilor de afacerea familiei președintelui SUA, Donald Trump.

Capital One încearcă să obțină respingerea cazului, punând la îndoială acuzațiile de excludere ilegală din sistemul bancar — sau de refuz al serviciilor pe motive religioase sau politice — a Trump Organization.

Capital One este una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite din punct de vedere al numărului de clienți, specializată mai ales în carduri de credit, împrumuturi auto și conturi de economii. Este listată la bursa din New York, face parte din indicele S&P 500 și este unul dintre cei mai mari emițători de carduri Visa și Mastercard din SUA.

Acuzată de familia Trump că e „woke”

Capital One nu a acuzat niciodată Trump Organization de spălare ilegală de bani. Însă documentul depus vineri susține că „documentele și propriile alegații ale reclamanților arată clar că Capital One a închis conturile reclamanților din motive legate de combaterea spălării banilor. Închiderile au fost rezultatul unor luni de analiză și al unei evaluări atente efectuate de echipa anti spălarea banilor a Capital One, în conformitate cu politicile băncii și cu orientările de reglementare.”

Capital One a anunțat în martie 2021 intenția sa de a închide peste 300 de conturi bancare afiliate familiei Trump.

Organizația Trump și Eric Trump, fiul președintelui, au intentat un proces în martie 2025 la o instanță federală din Florida, susținând că conturile au fost închise din cauza convingerilor „woke” ale Capital One și a dorinței acesteia de a profita de climatul politic creat după revolta din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA.

Capital One: Acuzații nefondate

Tribunalul federal din Miami a respins două plângeri în cazul Capital One, dar le-a oferit reclamanților de fiecare dată posibilitatea de a depune o plângere modificată. Capital One a declarat că ultima versiune, depusă în iulie, „prezintă aceleași defecte fundamentale ca și cele două plângeri anterioare”.

Capital One a afirmat în documentul depus vineri că acuzațiile Organizației Trump privind pretextul politic sunt „nefondate” și „bazate pe citate selectate în mod selectiv, neînsoțite de contextul complet” al documentelor depuse la instanță.

„Modelele de tranzacții identificate de Capital One se încadrează printre tipurile de activități semnalate de orientările bancare federale”, se menționează în document.

Trump a dat în judecată și Deutsche Bank în primul mandat

De la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, administrația sa a exercitat presiuni asupra unor bănci mari, în condițiile în care conservatorii americani s-au plâns că acestea vizează în mod deliberat dreapta politică.

Trump a semnat un decret prezidențial în august 2025 care interzice excluderea discriminatorie din sistemul bancar. În ianuarie, Trump a intentat un proces împotriva JPMorgan Chase pe același motiv, subliniind mediul politic tensionat în care Wall Street se află în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui.

În 2019, în timpul primului său mandat, Trump a dat în judecată Capital One și Deutsche Bank în încercarea de a le împiedica să transmită înregistrări financiare Congresului, în cadrul unei anchete conduse de parlamentari democrați.

La acel mement au fost existat informații neconfirmate că specialiștii în combaterea spălării banilor de la Deutsche Bank au semnalat o serie de tranzacții, dar conducerea le-a ignorat; Deutsche Bank a negat informația la momentul respectiv.