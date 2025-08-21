O mare capitală europeană încearcă să ademenească turiștii de care Parisul și Barcelona s-au săturat: „Prețurile sunt absolut moderate aici”

Pe măsură ce tot mai multe orașe din sudul Europei se satură de turiști, capitala Germaniei se prezintă ca un „antidot” la aglomerație, valurile de căldură toridă și protestele anti-turism care provoacă probleme în alte părți, transmite joi agenția Reuters.

Berlinul își promovează scena artistică de avangardă, palatele prusace și renumitele cluburi de muzică techno pentru a stimula un sector turistic rămas în urmă față de „boom”-ul înregistrat după pandemie în alte regiuni ale Europei.

„Nu avem cu adevărat o problemă cu supraturismul”, a declarat pentru Reuters Christian Taenzler, purtător de cuvânt al organizației de turism VisitBerlin. „Orașul este mare și oamenii se duc în locuri diferite. Mai ales vara, când berlinezii sunt plecați, există destul de mult spațiu”, mai spune el.

Berlinul, oraș în care locuiesc aproximativ 4 milioane de oameni, a atras 5,9 milioane de vizitatori în prima jumătate a anului, însumând 13,9 milioane de înnoptări, potrivit Oficiului de Statistică Berlin-Brandenburg. Față de 2024, cifrele reprezintă o scădere de 1,8% în ceea ce privește numărul de vizitatori, respectiv de 2,9% la înnoptări.

Berlinul, cu mult în urma altor capitale europene la numărul de vizitatori

Până acum anul acesta gradul de ocupare hotelieră a fost în medie de 52,8%, sub nivelul Madridului (65%) și Parisului (79%), orașe în care turismul și-a revenit mai rapid după pandemia de COVID-19.

În 2019, înainte de pandemie, Berlinul atrăgea aproape 14 milioane de turiști, cu 34 de milioane de înnoptări.

Conform estimărilor unui studiu al DIW Econ care a ținut cont și de efectele indirecte, turismul a generat 4,6% din produsul economic al Berlinului în 2023.

Prin comparație, turismul reprezintă aproximativ 14% din economia locală în Paris și Roma, respectiv 8% în Madrid. Berlinul, în schimb, depinde mai mult de călătorii germani cunoscuți pentru atenția lor la costuri.

Sosirile internaționale au scăzut la Berlin cu 4,7% în prima jumătate a anului.

Hotelierii din Berlin speră că încălzirea climei îi va ajuta

Unele organizații turistice speră că tendințele climatice vor muta cererea în materia de călătorii către nord în anii următori. Un studiu al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene a arătat că valurile de căldură fac destinațiile sudice mai puțin atractive în plin sezon estival.

„Deși această tendință ar putea deveni realitate în anii următori, există puține dovezi până acum”, spune însă Adrian Prettejohn, economist pentru Europa la Capital Economics. Acesta subliniază că, deocamdată, se observă doar o deplasare către lunile de extrasezon, nu și una geografică.

Dar Taenzler de la organizația VisitBerlin e convins că orașul german – unde temperaturile maxime sunt de obicei vara în jur de 25 de grade Celsius – ar trebui să atragă turiștii care caută o climă mai răcoroasă.

„Suntem un oraș foarte verde, cu multă apă și posibilități de înot, cu multă umbră… Cred că asta va deveni tot mai important pe viitor”, a declarat el pentru Reuters.

Probleme cu aeroportul din capitala Germaniei

Reprezentanți ai industriei pun creșterea mai slabă a numărului de vizitatori internaționali parțial pe seama noului aeroport al Berlinului, BER, deschis în 2020.

În 2024, numărul pasagerilor prin BER a crescut cu 10,4%, ajungând la 25,5 milioane, mult sub cei 35,7 milioane procesați de fostele aeroporturi Tegel și Schoenefeld în 2019..

„Recuperarea volumului de pasageri este de puțin sub 85% în Germania”, deplânge Ralph Beisel, șeful asociației aeroporturilor ADV.

Compania aeriană low-cost Ryanair a anunțat în august anul trecut că va reduce cu 20% zborurile de pe BER. Directorul Ryanair DAC, Eddie Wilson, s-a plâns în repetate rânduri de taxe, subliniind că aeroportul din Berlin are capacitatea de a gestiona 50 de milioane de pasageri.

În ciuda tarifelor aeriene mai mari, restaurantele, hotelurile și atracțiile din Berlin rămân relativ accesibile.

„Prețurile din Berlin sunt absolut moderate”, a declarat pentru Reuters Jan Philipp Bubinger, manager al restaurantului Staendige Vertretung.