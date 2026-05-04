Cel puțin doi morți după ce o mașină a intrat în mulțime în oraşul german Leipzig. Șoferul a fost arestat

Două persoane au murit și mai multe sunt rănite grav, luni, după ce o maşină a intrat într-un grup de pietoni, la Leipzig, în estul Germaniei. Poliția locală a anunțat că șoferul mașinii a fost arestat.

19:50

Primarul orașului Leipzig, Burkhard Jung, confirmă că două persoane au fost ucise în urma acestui incident.

Poliţia din Leipzig a confirmat pentru agenția Reuters că mai multe persoane au fost rănite luni după-amiază într-un incident provocat de un autovehicul, în centrul oraşului. Potrivit poliției, un șofer a fost arestat după ce a lovit cu mașina mai multe persoane, apoi a fugit de la fața locului.

Poliția a precizat că desfășoară în prezent o operațiune în zonă și că va oferi informații suplimentare.

Postul local de televiziune MDR a transmis că două persoane au murit și alte două au fost grav rănite după ce o mașină a intrat în mulțime.

La rândul său, postul Radio Leipzig a relatat că SUV Volkswagen avariat, cu o persoană aflată deasupra vehiculului, a fost văzut circulând cu viteză printr-o zonă pietonală.

Postul local de radio a citat de asemenea martori oculari care au spus că mai multe trupuri erau acoperite și că ar fi avut loc și un atac cu cuțitul.

Ziarul Bild a relatat că există cel puțin opt răniți.

Última hora: Un coche ha arrollado a un grupo de personas en el centro de Leipzig, Alemania. Se reportan varios muertos y heridos. pic.twitter.com/gNVdtGuzQm — Tae Montana (@dwmontana) May 4, 2026

Un purtător de cuvânt al Poliţiei a descris inițial situaţia ca fiind „confuză”, relatează AFP.

Ulterior, într-o postare pe X, Poliția din Leipzig a anunțat că șoferul unei mașini, care a lovit mai mulți pietoni, a fost arestat: „O mașină a lovit mai mulți pietoni pe strada Grimmaische, înainte de a fugi. Șoferul vehiculului a fost arestat și nu mai reprezintă niciun pericol”.