O materie școlară care în România e pe cale de dispariție are beneficii imense pentru adolescenți, arată un studiu pe 600.000 de tineri 

Studenții care studiază filosofie sunt, în medie, mai reflexivi și mai deschiși la minte decât cei care nu au făcut-o, arată un recent studiu

O analiză făcută pe teste și sondaje care provin de la peste 600.000 de studenți americani arată că, față de studenții din toate celelalte domenii, cei de la filosofie obțin scoruri mai mari la testele care măsoară capacitatea unei persoane de a gândi clar, coerent și rațional, arată un studiu publicat în Journal of the American Philosophical Association.

Scoruri mari corelate cu studiul filosofiei sunt și la propriile obiceiuri ale tinerilor, legate de gândirea rațională, critică și echilibrată.

A face filosofie înseamnă a încerca să răspunzi la întrebări fundamentale despre umanitate și lumea în care trăim, dar și a analiza critic răspunsurile propuse.

Cum ne pot ajuta abilitățile dezvoltate de filosofie?

Abilitățile pe care filosofia le dezvoltă devin utile în contextul în care dezinformarea devine o problemă globală, cu care se confruntă și România.

Un studiu făcut în luna septembrie de Școala de Valori și Unlock Market Research arată că nouă din zece liceeni din mediul urban consideră că fenomenul fake news este o problemă în România și aproape jumătate dintre ei au dat share la informații despre care au aflat ulterior că erau false.

Este filosofia atractivă pentru tinerii români?

Filosofia este un subiect care nu mai atrage așa de mulți studenți. Problema pleacă chiar din școli și licee, unde studiul filosofiei a fost redus „dramatic”, spune Ciprian Mihali, profesor de filosofie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, într-un interviu acordat Scoala9.

„Probabil dacă am avea tradiția sau forța învățământului din țările occidentale am ști să prețuim gândirea liberă și critică, autonomia persoanei și respectul pentru capacitatea de discernământ a fiecăruia, valori pe care le promovează filosofia”, a explicat Ciprian Mihali.

Profesorul a mai adăugat și faptul că majoritatea tinerilor care vin la facultatea de filosofie au avut în liceu experiențe cu „profesori generoși în gândire sau cu cărți extraordinare”, fapt ce i-a motivat să aleagă acest domeniu.