Partenerul controversatului om de afaceri Ilie Potecaru i-a inchiriat Asociatiei „Gabriel Mutu Alaturi de tine” un apartament in care candidatul PSD la Primaria Sectorului 6, Gabriel Mutu, a organizat mai multe intalniri cu electoratul in pre-campania electorala. Operatiunea s-a derulat printr-o schema menita sa ascunda legatura dintre proprietarul imobilului si Gabriel Mutu. Ion Cornel Petrut, unicul asociat al firmei care detine imobilul inchiriat, si Ilie Potecaru sunt fondatorii celui mai scump „hingher de masini” din sectorul 6, Ilcor Auto Eco. Cei doi afaceristi au prosperat in mandatul fostului primar pedelist Cristian Poteras.

UPDATE 5.11.2026: Prin ordonanța DIICOT din 11.11.2022, dosarul nr. 308/D/P/2022, procurorii au încheiat urmărirea penală. Procurorii au dispus clasarea cauzei privindu-l pe Gabriel Mutu pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani, în temeiul art. 16 alin. (1) lit. a) și c) din Codul de procedură penală. Pentru grupul infracțional organizat și pentru spălarea banilor, temeiul este lit. a): fapta nu există. Procedura s-a încheiat fără trimitere în judecată.

În același timp, prin Încheierea Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 360 din 06.06.2023, dosarul nr. 1795/3/2023, hotărârea de clasare a rămas definitivă. Înalta Curte a respins plângerea ANAF împotriva ordonanței și reține că soluția de clasare este corectă, „probele administrate în cauză nerelevând existenţa vreunor indicii că intimatul Mutu Gabriel ar fi săvârşit acţiuni sau inacţiuni care să se încadreze în elementul material ale infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, spălare de bani sau al altor fapte penale”.

Știrea inițială:

Pentru ca apartamentul din Bdv. Uverturii sa poata fi folosit de asociatia lui Gabriel Mutu, Ion Tanasuica, consilier local al PSD in Primaria Sectorului 6, a semneaza in data de 4 ianuarie doua contracte: unul in valoare de 1.200 de lei prin care inchirieaza imobilul de la Puf 2001 Impex SRL si un altul, de comodat, prin care ofera gratuit apartamentul abia inchiriat asociatiei. Societatea Puf 2001 Impex SRL este detinuta de Ion Cornel Petrut (unic asociat) si administrata de Viorel Victor Vieru. Aceeasi persoana administreaza si astazi firma Ilcor Auto Eco, fondata de Ilie Potecaru si Ion Cornel Petrut. Ilcor Auto Eco a castigat milioane de euro din ridicarea masinilor din sectorul 6, in timpul mandatului lui Cristian Poteras.

Nota: Reporterul HotNews a incercat in mai multe randuri sa obtina o declaratie pe acest subiect din partea senatorului Gabriel Mutu, insa acesta nu a fost de gasit la biroul parlamentar sau la sucursala Asociatiei „Gabriel Mutu Alaturi de Tine”.

Sursa: Schema ilustrata cu ajutorul Visual Investigative Scenarios.

Tanasuica plateste pentru apartamentul cu 4 camere, situat la parterului unui bloc de pe Bulevardul Uverturii, 1.200 de lei lunar (aproximativ 265 euro) in conditiile in care un imobil similar, cu intrare directa din strada si situat la cateva blocuri distanta, se poate inchiria cu 750 de euro. Chiar daca Tanasuica plateste o chirie de aproape 3 ori mai mica decat vecinii sai, acestuia i-ar mai trebui in fiecare luna inca 450 de lei pentru a reusi sa achite intreaga suma. Potrivit declaratiei sale de avere, acesta traieste doar din leafa de consilier, care in 2015 a fost de 743 de lei pe luna. Anul acesta, Tanasuica candideaza din nou din partea PSD pentru un post de consilier local in Primaria Sectorului 6.

Contactat de HotNews, Ion Tanasuica a spus ca nu isi aminteste cum se numeste firma de la care a inchiriat imobilul si ca nu are nici o legatura si nici nu a auzit de Ion Cornel Petrut, patronul firmei. El povesteste ca initial dorea sa cumpere apartamentul respectiv pentru familia sa, insa, in aceeasi perioada, a fost rugat de Gabriel Mutu sa gaseasca un spatiu pentru asociatie.

Ion Tanasuica

Foto: Primaria Sectorului 6

Dincolo de faptul ca Ion Cornel Petrut si Ilie Potecaru au detinut celebra firma Ilcor Auto Eco care se ocupa de ridicarea masinilor din sectorul 6 fix in timpul mandatului sau de consilier, numele Ion Cornel Petrut apare negru pe alb in contractul de vanzare-cumparare al apartamentului care este atasat la dosarul din arhiva Judecatoriei Sectorului 6 prin care apartamentul inchiriat a devenit sucursala a Asociatiei Gabriel Mutu Alaturi de tine. De altfel, persoana imputernicita de membrii asociatiei pentru a face demersurile cu privire la de deschiderea noii sucursale este chiar Tanasuica. Intrebat cum reuseste sa plateasca chiria, el a explicat ca este ajutat de cei 8 copii ai sai care sunt plecati in Germania si de sotie care la randul sau are afaceri in Germania.

In apartamentul de pe Bdv. Uverturii detinut de firma lui Ion Cornel Petrut, Gabriel Mutu a invitat de mai multe ori cetateni din sector sub diverse pretexte. Spre exemplu, pe 14 februarie, de Valentine’s Day, Mutu a “oficiat” in sucursala asociatiei mai multe casatorii de o zi.

Gabriel Mutu nu este primul aspirant la scaunul de primar al sectorului 6 care se foloseste de resursele cuplului Potecaru-Petrut. Sebastian Bodu, fostul sef al ANAF si aspirant la functia de primar al Sectorului 6, a inchiriat doua autovechicule, care au fost transformate in caravana publicitara, de la Ilie Potecaru. Reamintim ca Sebastian Bodu si-a depus candidatura in acest an, insa i-a fost respinsa, din cauza unor nereguli aparute pe listele de semnaturi.

Primele demersuri pentru infiintarea Asociatiei „Gabriel Mutu Alaturi de tine” au fost facute in luna mai a anului 2015, cu doua luni inainte ca Gabriel Mutu sa fie desemnat candidatul PSD la Primaria Sectorului 6 – in cadrul unei conferinte a organizatiei PSD Sector 6, prezidata de Ecaterina Andronescu.

sursa foto: ecopolitica.ro / 15 iulie 2015

Dupa cum se poate observa in dreapta imaginii de mai sus, numele asociatiei apare pe banner-ul afisat in sala in care s-a desfasurat conferinta, desi aceasta a fost inregistrata oficial cateva luni mai tarziu.

In data de 19 mai 2015, Gabriel Mutu obtine primul document necesar infiintari unei asociatii, dovada disponibilitatii denumirii. In aceeasi zi, Mutu semneaza o imputernicire notariala prin care ii acorda dreptul de reprezentare pentru infiintarea ong-ului avocatului Beleuta Sorin. La randul sau, Mutu a fost imputernicit prin Actul Constitutiv de membrii fondatori ai asociatiei sa se ocupe de procesul de infiintare al asociatiei. Pe lista membrilor fondatori ai asociatiei figureaza urmatorele persoane:

Gabriel Mutu – candidat la primaria sectorului 6 si senator

Ion Tanasuica – presedinte al asociatiei, consilier local in cadrul Primariei Sectorului 6 si candidat la aceeasi functie la alegerile din iunie 2016

Octavian Teodor Oprescu, vicepresedinte al asociatiei

Dobrogeanu Mariana, secretara a asociatiei si secretara la biroul parlamentar al lui Gabriel Mutu

Oana-Andreea Baba – fost consilier al lui Gabriel Mutu, expert in cadrul Comisiei pentru Politica Externa, unde Mutu este vicepresedinte

Sediul asociatiei Gabriel Mutu este stabilit intr-un apartament cu trei camere din complexul rezidential „Ten Blocks Residence” din Militari. Apartamentul de 107 mp este detinut din 2009 de Gabriel Mutu si sotia acestuia, Claudia, si a fost construit in acelasi an de catre concernul SC PROCEMA SA – SC COMNORD SA. In acelasi complex rezidential domiciliaza si Oana-Andreea Baba.

In cartea funciara a imobilului in care are sediul Asociatia „Gabriel Mutu alaturi de tine” este inregistrat, printr-un ordin emis de Parchetul de pe langa ICCJ – Inspectoratul general al Politiei Romane – Directia de Combatare a Criminalitatii Organizate, un sechestru asigurator pana la concurenta sumei de 1.064.692 lei. DIICOT a instituit acest sechestru deoarece procurorii sustin ca in perioada 2009-2013 senatorul a dispus transferul sumei mai sus mentionate din conturile firmei SC GM Activ Building Management SRL, in conturile a cinci dintre societatile de tip fantoma administrate de membri unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani. Banii ar fi ajuns, in final, la senator, dupa ce suma a fost fractionata si transferata in conturile altor societati comerciale, de tip fantoma, administrate tot de membrii grupului infractional organizat, fiind apoi retrasa in numerar, in scopul ascunderii originii infractionale, sustin anchetatorii.

Despre Ilie Potecaru si Ion Cornel Petrut

In 2005, jurnalistii de la “Adevarul” scriau intr-un articolul intitulat “Reglare de conturi intre mafiotii din Bucuresti” ca masina lui Vasile Domnu, membru in clanul cunoscutului proxenet Mitica Domnu, s-a oprit intr-un stalp din fata Teatrului Masca, situat pe Blv. Uverturii, dupa ce pasagerii unui BMW au deschis focul catre masina in care se afla Vasile Domnu impreuna cu o femeie si doi copii. Totul s-ar fi intamplat dupa ce Vasile Domnu a avut o altercatie cu Ionel Cornel Petrut in fata unei benzinarii de pe strada Pleveni. Atunci, Domnu a incercat sa-l loveasca pe Cornel Petrut cu un cutit prin geamul masinii acestuia.

Ilie Potecaru detine marca restaurantului „Barlogul lupilor „, locul in care fostul sef al Oficiului de Protectie a Martorilor (OFP), chestorul Adrian Barascu, isi chema subordonatii pentru a consulta si semna documente oficiale. Aceste informatii apar in rechizitoriul intocmit de procurorii DNA intr-un dosar in care mai multi angajati ai OFP sunt acuzati ca ar fi instituit un regim de teroare printre martorii de care trebuia, teoretic, sa aiba grija, potrivit Evz . Chestorul Barascu a fost arestat preventiv anul trecut, in luna noiembrie, pentru abuz in serviciu, deturnare de fonduri si fals intelectual.

Firma Ilcor Auto Eco, fondata de omul de afaceri Ilie Potecaru si Ion Cornel Petrut, a castigat in 2010 un contract cu Primaria Sectorului 6, condusa de Cristian Poteras (PDL) , in valoare de 4 milioane de eur o, pentru a presta serviciul de ridicare a masinilor parcate ilegal . Firma ridica insa masini in sector, in numele Primariei, inca din 2009, an in care a castigat peste 1,8 milioane de euro din aceasta activitate, saltand peste 14 mii de masini.

Chiar daca Ilie Potecaru si Ion Cornel Petrut nu mai figureaza in documentele oficiale ale firmei, cei doi s-ar afla in continuate la conducere, firma fiind pasata altor persoane in 2009, scriu jurnalistii de le Gandul. Actualul proprietar al firmei este Lazar Marin Alexandru, fostul propietar al firmei de paza Wolf Activ Grup. Marca firmei Wolf Activ Grup este detinuta de Ilie Potecaru.

Explicatiile lui Ion Tanasuica

Rep.: Au aparut in presa mai multe informatii referitoare la sediul asociatiei de pe bd. Uverturii, cum ca acest sediu ar fi fost inchiriat de la un om de din sector. Cui ii apartine acest imobil?

Ion Tanasuica: Este de mine inchiriat, e pe persoana fizica.

Rep.: De ce la cine l-ati inchiriat?

I.T.: Este de la o firma. Nu are nici o legatura cu nici un om de afaceri.

Rep.: Puteti sa imi spuneti numele firmei?

I.T.: Of…daca maine, ca nu stiu nu vreau sa dau nici un raspuns, ca sa vad contractul de inchiriere.

Rep.: Si dvs. ati inchiriat imobilul si l-ati dat mai departe asociatiei in folosinta?

I.T.: Nu, eu sunt presedintele asociatiei si fiind am facut chestia asta.

Rep.: Ati inchiriat prin asociatie sau dvs. direct?

I.T.: Nu, eu, al meu si eu dupa l-am inchiriat asociatiei.

Rep.: L-ati inchiriat asociatiei?

I.T.: E comodat.

Rep.: Deci, l-ati dat pe gratis asociatiei?

Da, dar numai ca platim cheltuielile care sunt, le platim din asociatiei, curentul, apa, internetul, dar in rest nu. Restul…

Rep.: Si dvs. cum ati ajuns sa inchiriati acest imobil? L-ati inchiriat special pentru asociatiei?

I.T.: Domne, eu am vrut sa ma mut personal in zona aia, sa cumpar – ca asta a fost vorba sa cumpar – si sa vedem… a fost momentul cam in acelasi timp cand a fost cu Asociatia – pentru ca eu sunt membru vechi de aici de partid – eu pe chestia asta, pe partid am fost. Si Gabriel Mutu fiind presedinte la noi la partid m-a rugat daca am putea sa facem rost de…asa cum era vorba…cand facem noi…ca a durat mult asta, cam un an pana cand a iesit…ca am respectat ordin judecatoresc, pana iese asociatia, intelegeti? Si in perioada aia eu inchiriasem apartamentul… trebuia sa-l cumpar sub nici o forma nu voiam sa-l inchiriez si daca s-a ivit chestia asta si inainte eu trebuia sa-l renovez…inainte cred ca fusase cred ca tot asa ceva. Si de la cine am vrut eu sa cumpar, de la firma asta, am zis sa-l las, ca nu stiu daca-l las mult timp, e vorba de o perioada, un an-doi pana isi schimba sediul. Asta era apartamentul meu, voiam sa-l cumpar eu cu familia.

Rep.: Si firma asta se numeste PUF 2001 IMPEX SRL?

I.T.: Firma care mi-a inchiriat?

Rep.: Da

I.T.: Deci, eu nu stiu exact ca daca l-am inchiriat, dar maine exact va spun numele.

Rep.: Dar persoana cu care ati incheiat contractul cum se numeste?

I.T.: Persoana…se numeste…Viorel si nu stiu cum. E tot pe langa mine.

Rep.: Domnul Vieru Viorel Victor este administratorul acestei firme.

I.T.: Probabil. Deci, nu vreau sa mint si sa dau vreo stire nasoala. De aia, maine stiu si cine e…

Rep.: Cat platiti chirie?

I.T.: 1.200 de lei lunar.

Rep.: Am cautat pe internet si un apartament similar, tot la parter, care poate fi folosit ca spatiu comercial, se inchiriaza cu 750 de euro. Dvs. platiti in jur de 250 de euro, ca asa, nu?

I.T.: Nu, eu am inchiriat pe lei. Pentru ca l-am inchiriat pana sa-l cumpar. Eu nu-l las. Eu pe lei nu stiu..

Rep.: Cum se face ca dvs. ati inchiriat cu 1.200 de lei iar un apartament similar, in aceeasi zona, pe aceesi strada, se inchiriaza cu 750 de euro?

I.T.: Pai pentru ca….nu stiu asta…Banuiesc ca aia vor sa fac un spatiu comercial sau ceva. Nu stiu. Pai cine ar da 700 de euro pe un apartament din asta? Eu stau in Drumul Taberei la apartament tot cu 4 camere 300 de euro, in plin…la Moghioros. (…) Nu stiu..Intentia mea a fost sa-l cumpar si intentia la cei care mi l-au dat a fost sa-l vanda. Nici nu a fost niciodata spatiu comercial. Eu vad cum e el, nu are cum

Rep.: Eu am fost sa vad imobilul respectiv si am vazut ca se putea intra din strada, nu trebuia sa intri in scara blocului.

I.T.: Da, da, pai, langa noi aici are cineva un spatiu, o societate comerciala, chiar lipit, cu sucuri, cu asta, dar intentia mea a fost ca e mai liniste sa iau in zona asta, in nici un caz sa-l tin spatiu comercial.

Rep.: Dvs. sunteti pe lista PSD la aceste alegeri pentru un post de consilier local?

I.T.: Da.

Rep.: Mai aveti si alt venit in afara de cel de consilier local?

I.T.: Nu. Eu am…avut o societate comerciala foarte mare inainte si…eu nu am nevoie de alte venituri. Venituri am 8 copii si toti sunt in Germania si…nu imi trebuie. Orice am nevoie imi asigura.

Rep.: Bun, dar dvs. cat castigati lunar in calitate de consilier?

I.T.: Lunar, cat castiga fiecare consilier, 800 de lei.

Rep.: Si cum reusiti sa platiti chiria asta de 1.200 de lei in conditiile in care dvs. castigati lunar 800 de lei?

I.T.: Eu pot sa primesc lunar cel putin doua mii de euro de la acesti copii ai mei care sunt in Germania. Ma ajuta normal copii, ma ajuta sotia care are tot asa afaceri si tot in Germania. Am patru apartamente care sunt spre vanzare. Deci, nu e asa.

Rep.: Aveti patru apartamente?

I.T.: Da, am doua apartamente ale mele, care sunt in Grivita, care sunt in declaratia de avere, Alfa Romeo…adica astea sunt toate declarate.

Rep.: Mie mi-ati spus ca aveti patru, dar in declaratie sunt doua apartamente trecute?

I.T.: Pai doua ale mele, iar restul sunt mostenite si sunt doar pe numele sotiei. Nu pot sa spun ca sunt ale mele, dar de fapt sunt si alea ale nostre, cum ar veni, ca a murit soacra-mea. Nu pot sa le declar ca stiti cand moare e mostenitor doar copilul care a fost, nu si sotul, intelegeti? Situatia materiala nu o am deloc proasta. Stiti ca am fost atatia ani la Economat director si am avut atatea magazine…

Rep.: Eu nu vad ca in declaratia de avere sa aveti bani in niciun cont sau altceva.

I.T.: Pai, nu am bani in cont. Banii i-am dat pe toti, am facut casele astea, am facut tot ce am facut inainte de a intra in politica, mi-am tinut copiii. Acum, copiii mei au 40 de ani, 39, 41, adica sunt mari. Am nepoti de 18 ani. Imi asigura ei traiul mai mult decat as vrea eu. Nu mi-am mai luat alta masina, nu huzuresc, stau bine cum stau.

Rep.: Si este rentabil sa dati 1.200 de lei pentru aceasta asociatie? Practic, dati 1.200 de lei pentru a plati un spatiu pe care dvs. nu il folositi.

I.T.: Da, dar e scutit, e scos, spatiul asta se plateste din….chiria si toate astea se suporta de asociatie.

Rep.: Pai, daca e inchiriat de dvs?

I.T.: Pai, da, dar e comodat si se suporta cheltuielile.

Rep.: Este dat in comodat gratuit.

I.T.: E comodatul gratis, dar tot ce cheltuiesc pe nume personal se intra…ca astea sunt..cum sa zic eu..e declarat la stat la fisc, se iau niste impozite.

Rep.: Asociatia se obliga sa plateasca prin contractul respectiv doar utilitatile, nu si chiria.

I.T.: Nu, si comodatul. Asa e facut comodatul, e stas, se face la circa financiara.

Rep.: Eu m-am uitat peste contractul respectiv si am vazut ca se ofera cu titlu gratuit asociatiei spre folosire pe termen nedeterminat.

I.T.: Da?

Rep.: Da. Contractul este la dosarul prin care a fost infiintata aceasta sucursala de pe Bd. Uverturii.

I.T.: Pai, nu stiu, ca e prin hotarare judecatoreasca.Adica, l-am facut legal. Probabil. Exact cum scrie asa e, respect legea. Dar oricum e o chestie, e si un ajutor daca e vorba si pentru mine, ca asociatia asta nu imi e ceva strain. Adica nu am dat la niste straini comodatul. E o asociatie de suflet, ca de aia sunt si presedinte acolo. Cum se zice? chiar am facut sa ajut, ca stiti cum sunt cu fundatiile si asociatiile. Eu am avut economate, eu tot timpul am ajutat. Si 1.200 de lei mie nu mi se pare o suma..adica in situatia mea nu mi se pare o suma.

Rep.: Eu v-am intrebat pentru ca uitandu-ma peste declaratia dvs. de avere am observat ca aveti un venit de 800 de lei si..

I.T.: Am mai citit eu prin ziar la sursa nu stiu cum. Cand ai mult, zici de unde ai. Cand nu ai zici ca cum faci ca-i cheltuiesti. Cam asa e. Daca apaream acolo cu toate casele pe care le am la copii si sunt foarte multe ca am 8 copii si toti cu situatii foarte bune….eu plateam cate un miliard si ceva impozit pe luna, 12 ani de zile, la 50 de magazine pe care le-am avut si atunci nu era bine, acum ca nu le mai am si le am pe numele copiilor, cum a fost la fiecare cum s-a casatorit si nu stiu ce, iar nu e bine. Ce sa zic..deci…eu nu acuz pe nimeni, eu stiu ca ziaristii trebuie sa-si faca treaba lor. Eu va spun sigur sursa de venit, eu nu am nevoie de multi bani, ca mie in fiecare luna imi vine.

Rep.: Dvs. il cunoasteti pe acest domn Ion Cornel Petrut?

I.T.: Cine e Ion Cornel Petrut? Eu nu am nici o legatura. Ion Cornel Petrut?

Rep.: Da, este persoana care detine aceasta firma de unde ati inchiriat imobilul.

I.T.: Eu nu am avut niciodata legatura cu el. Eu sigur am facut cu unu’ Viorel, dar pentru ca mi-ati zis si Vieru cred ca el, daca stiti mai multe si probabil asa o fi firma, dar nu a aparut nici un nume Ion Cornel Petrut.

Rep.: Si nu ati auzit niciodata de acest personaj?

I.T.: De Ion Cornel Petrut, nu. Nu e nici membru la noi de partid, ca eu sunt aici de 20 de ani.