O misiune ambițioasă vrea să trimită aeroboți pentru a explora peșterile subterane de pe Titan

Sub suprafața lunii Titan, una dintre cele mai fascinante lumi din sistemul nostru solar, se află o vastă rețea subterană de peșteri și doline care a rămas neexplorată. Acum, un concept ambițios își propune să trimită roboți zburători sferici, mai ușori decât aerul, în aceste canale subterane, relatează Gizmodo.

NASA finanțează proiectul prin programul său „Innovative Advanced Concepts” (NIAC), care acordă în total 3,2 milioane de dolari pentru 18 idei vizionare noi menite să exploreze universul din jurul nostru.

Proiectul privind explorarea lunii a fost denumit SPARK și urmărește să dezvolte un roi de mici aeroboți capabili să îndeplinească misiunea de a pătrunde în peșterile lui Titan și de a explora lumea sa subterană.

Peșteri misterioase pe Titan

Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, este un loc extrem de neobișnuit. Această lume înghețată are o atmosferă densă și cețoasă, care blochează aproape complet vederea asupra suprafeței sale.

Este singurul loc cunoscut din sistemul solar în afara Pământului care are pe suprafața sa corpuri de lichide, cu lacuri, râuri și mări și un ciclu al lichidelor asemănător celui de pe Pământ, în care acestea cad sub formă de ploaie din nori și se evaporă înapoi spre cer.

Însă, spre deosebire de Pământ și apa sa, pe suprafața lui Titan lichidele sunt sub forma unor hidrocarburi precum metanul și etanul.

Mare de hidrocarburi pe Titan (reprezentare artistică), FOTO: Manjik photography / Alamy / Alamy / Profimedia

Datorită lichidelor de la suprafață și atmosferei sale dense, Titan face parte dintr-un grup restrâns de lumi care ar putea adăposti un mediu potențial locuibil. Orice formă de viață de pe Titan ar fi însă foarte diferită de formele de viață pe care le cunoaștem pe Pământ.

Luna are de asemenea o rețea subterană de peșteri, doline și canale subterane despre care unii cercetători cred că s-au format atunci când metanul și etanul s-au infiltrat și au dizolvat roca de bază.

Terenul carstic este dificil de explorat cu ajutorul roverelor, precum cele trimise pe Lună sau pe Marte, însă o flotă de roboți zburători ar putea face acest lucru.

Ce își propune misiunea finanțată de NASA

SPARK, prescurtare de la „Solid-state Propulsion for Autonomous Reconnaissance of Karst” (Propulsie în stare solidă pentru recunoașterea autonomă a terenului carstic), vrea să creeze un roi de aeroboți concepuți să plutească prin peșterile și dolinele lui Titan. Proiectul este condus de Daniel Drew, profesor asistent la Universitatea din Hawaii, și se bazează pe propulsia electrohidrodinamică (EHD), cunoscută și sub denumirea de propulsie cu propulsoare ionice atmosferice.

Acest tip de propulsie utilizează tensiuni electrice ridicate pentru a ioniza și accelera moleculele de aer din jur, generând forță de propulsie fără combustie. Vehiculele propulsate cu ioni ar putea astfel să se deplaseze prin peșterile subterane, reducând la minimum curenții de aer puternici orientați în jos, care ar perturba mediul înconjurător.

Pe Pământ, propulsoarele EHD consumă prea multă energie pentru a asigura o forță de ridicare redusă. Drew și echipa sa de cercetători estimează însă că pe Titan propulsoarele EHD vor fi de peste 100 de ori mai eficiente energetic decât pe Pământ, datorită condițiilor atmosferice favorabile de pe lună.

În atmosfera lui Titan este mai ușor să se creeze sarcinile electrice necesare zborului; prin urmare, aeroboții ar putea utiliza convertoare de putere mai ușoare.

Suprafața lunii Titan, văzută în infraroșu, FOTO: NASA / Eyevine / Profimedia

Zburând prin lumea subterană a unei luni îndepărtate

Roiul de aeroboți ar putea fi transportat de o navă spațială mai mare pe Titan și apoi trimis să navigheze prin peșterile satelitului.

SPARK se află în prezent în etapa inițială de dezvoltare, demarând un studiu de fezabilitate de nouă luni în cadrul programului NIAC al NASA, în care echipa va modela randamentul propulsoarelor în condiții similare celor de pe Titan. A doua etapă presupune o perioadă de evaluare de doi ani a unui prototip, înainte ca micii roboți să fie pregătiți pentru zbor.

Misiunea „Dragonfly” a NASA este programată în prezent pentru lansare în 2028 și va trimite un aparat de zbor cu rotoare pentru a explora suprafața lui Titan. Nu este încă clar dacă SPARK va putea profita de această misiune pentru a ajunge pe satelitul lui Saturn împreună cu Dragonfly sau dacă aeroboții vor trebui să găsească o altă modalitate de a ajunge acolo înainte de a pătrunde adânc sub suprafața lui Titan.