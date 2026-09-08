O mobilizare „la toate nivelurile”: de ce vrea Rusia să recruteze persoane inapte pentru serviciul militar

Din cauza lipsei de voluntari, Rusia ia în considerare recrutarea de persoane care nu au abilitățile necesare pentru a-și îndeplini serviciul militar.

O propunere surprinzătoare i-ar fi fost sugerată lui Vladimir Putin în timpul unei întâlniri cu lideri de partid și cu „eroi de război”, relatează luni publicația La Libre Belgique, preluată de Rador Radio România.

Ideea de a permite accesul persoanelor clasificate drept „tip D”, adică „permanent inapte” pentru serviciul militar, a fost într-adevăr propusă, potrivit ziarului rus de opoziție Novaya Gazeta.

Categoria D

Potențialii recruți militari sunt clasificați în diferite categorii în funcție de abilitățile lor.

A înseamnă „complet apt”, B „parțial apt”, V „rezervă”, G „temporar inapt” și D „permanent inapt”.

Această ultimă categorie include persoanele care suferă de boli fizice sau mentale grave și incurabile sau dizabilități, precum și persoanele nevăzătoare și surde.

Prin urmare, oamenii din această categorie nu trebuie să-și facă serviciul militar și nu pot fi angajați în armată chiar dacă sunt voluntari.

Potrivit presei de opoziție, președintele rus ar fi deschis la această propunere. Și pentru a se abate doar parțial de la reguli, Putin nu i-ar trimite direct pe frontul ucrainean, ci i-ar folosi pe teritoriul Rusiei.

Cu ce rol?

Rolul personalului din categoria D ar fi legat de „apărarea aeriană regională” pe teritoriul rus. Țara este atacată în mod regulat de drone ucrainene cu rază lungă de acțiune care lovesc instalații militare și alte infrastructuri critice.

Sarcinile precise care vor fi atribuite acestor persoane nu sunt cunoscute încă.

Această decizie este puțin probabil să fie pe placul tuturor în Rusia. Ea vine într-un moment de teamă de un nou val de mobilizare.

Mobilizare

În urma unei scăderi accentuate a numărului de soldați, președintele rus a menționat posibilitatea chemării rezerviștilor „la toate nivelurile”. Acest lucru s-ar putea întâmpla foarte repede, chiar din octombrie, imediat după alegerile parlamentare.

Autoritățile ruse au negat orice plan de mobilizare în acest moment.

Anne Godart, o specialistă în Rusia de la Universitatea din Mons, Belgia, vede o anumită mobilizare, deși nu s-ar numi chiar aşa. „Decretarea unei mobilizări generale după pseudo-alegerile din 20 septembrie este puțin probabilă. Autoritățile ruse vor profita mai degrabă de argumente care ar putea motiva în continuare tinerii să fie plătiți pentru a merge să lupte. Prin urmare, vor oferi tot felul de stimulente celor care vor fi trimiși în Ucraina”, explică ea.