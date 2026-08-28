O navă a plătit un preț record de 5,3 milioane de dolari ca să treacă prin canalul Panama. Cum s-a ajuns aici

O navă care transporta gaz petrolier lichefiat a plătit 5,3 milioane de dolari, o sumă record, pentru a traversa mai repede Canalul Panama, care va reduce numărul de traversări începând de săptămâna viitoare din cauza fenomenului El Nino, a declarat joi pentru AFP administratoarea canalului, Ilya Espino de Marotta.

„ Am avut trei licitații cu sume destul de mari în ultima perioadă”, a spus ea, confirmând că este vorba de „cea mai mare sumă” plătită până în prezent.

Potrivit agenției Bloomberg, compania sud-coreeană SK Gas a acceptat să plătească această sumă în cadrul unei licitații pentru a obține o trecere prioritară pentru nava sa, G. Spirit, pe 1 septembrie.

Canalul funcționează datorită apei de ploaie stocate în lacurile artificiale Gatun și Alhajuela, al căror nivel a scăzut din cauza efectelor negative ale fenomenului El Nino.

Autoritatea Canalului Panama a anunțat săptămâna trecută că, din cauza lipsei de apă, pasajul interoceanic își va reduce traficul începând cu 3 septembrie de la 36 la 34 de treceri pe zi, apoi la 32 începând cu jumătatea lunii septembrie.

Aproximativ 5% din comerțul maritim mondial tranzitează acest canal lung de 80 de kilometri.

Fenomenul El Nino revine o dată la doi până la șapte ani. Apele de suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial se încălzesc, determinând un climat mai cald și mai uscat în anumite zone și mai răcoros și mai umed în altele, precum și provocând fenomene meteorologice extreme.

Licitația este „dictată de piață”

Nouă din zece treceri prin canal sunt făcute pe bază de rezervare. Locurile rămase sau trecerile modificate din cauza unor evenimente neprevăzute de ultim moment sunt scoase la licitație.

În aprilie, o navă a plătit până la patru milioane de dolari în cadrul uneia dintre aceste licitații, din cauza urgenței de a transporta hidrocarburi ca urmare a creșterii cererii provocate de blocada strâmtorii Ormuz.

Licitația este „dictată de piață”, a reamintit Espino de Marotta. „Canalul stabilește un preț de bază, iar apoi nava care are cea mai mare nevoie să obțină un drept de trecere este cea care face ca licitația să crească”, a explicat ea.

Autoritatea Canalului Panama a indicat într-un comunicat că prețul mediu al licitațiilor între octombrie 2025 și februarie 2026 se ridica la aproximativ 55.000 de dolari. Această sumă s-a triplat, în medie, de atunci.

Canalul Panama, ai cărui principali beneficiari sunt Statele Unite și China, leagă în principal coasta de est a Statelor Unite de China, Coreea de Sud și Japonia.