O navă comercială sub pavilion liberian, atacată de ruși într-un port din regiunea Odesa. Un membru al echipajului a fost ucis

Forțele ruse au atacat o navă comercială civilă care naviga sub pavilion liberian, aflată într-un port din regiunea Odesa. Un membru al echipajului a fost ucis, iar alți trei au fost răniți, a anunțat sâmbătă Administrația Porturilor Maritime din Ucraina (USPA), transmite Kyiv Post.

Potrivit unui comunicat publicat de USPA, 13 membri ai echipajului au fost evacuați cu succes într-un loc sigur în urma bombardamentului.

În atac și-a pierdut viața un mecanic aflat la bordul navei comerciale, în timp ce alți trei membri ai echipajului au suferit răni de gravitate diferită și au primit îngrijiri medicale de urgență.

„Rusia a atacat din nou o navă civilă”, a transmis administrația portuară, precizând că echipele de intervenție și personalul de securitate portuară au acționat imediat pentru a securiza nava și a evalua pagubele.

Pe 10 septembrie, un atac rusesc a lovit remorcherul Tedy, care naviga sub pavilionul Somaliei, în regiunea Odesa. Doi membri ai echipajului, cetățeni azeri, au fost uciși, iar alți opt au fost răniți. Ministerul de Externe al Azerbaidjanului a confirmat morțile și i-a identificat pe cei doi membri ai echipajului drept cetățeni azeri. Doi dintre marinarii răniți au fost internați într-un spital din orașul-port Chornomorsk, aflat în apropiere.

Un incident similar, soldat cu victime, a avut loc în iunie, când un atac rusesc asupra unei nave comerciale a ucis cinci marinari azeri.

În ultimele luni, atacuri asupra unor nave comerciale care circulau pe rutele de tranzit din Marea Neagră au provocat, de asemenea, moartea a cel puțin cinci marinari indieni, determinând New Delhi să transmită proteste diplomatice atât Moscovei, cât și Kievului.