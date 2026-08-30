Un feribot cu 270 de oameni la bord s-a scufundat lângă Cipru de Nord. „Situația e gravă”, spune un oficial local. Imagini cu nava imediat după naufragiu

O navă de pasageri cu aproape 270 de persoane la bord s-a răsturnat duminică în largul Ciprului de Nord, iar operațiunile de căutare și salvare sunt în curs, potrivit presei cipriote turce, Reuters și AFP.

În largul orașului Kyrenia/Girne, o nava aparținând companiei Filo Denizcilik s-a răsturnat după ce a luat apă la prova din motive încă necunoscute.

Se știe că la bord se aflau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului, iar echipele de căutare și salvare ale Pazei de Coastă intervin în zonă, scrie publicația locală Kibris Postasi.

Feribot de pasageri care a plecat din portul Kyrenia/Girne din autoproclamata Republica Turcă a Ciprului de Nord s-a răsturnat duminică în largul coastelor, a anunțat Ministerul local al Sănătății local, fără a oferi însă un bilanț al victimelor.

„Au fost efectuate toate pregătirile necesare pentru a permite o intervenție rapidă a echipelor de salvare și a serviciilor medicale”, a adăugat ministerul.

Republica Turcă a Ciprului de Nord este un stat de facto recunoscut doar de Turcia, pe care comunitate internațională în consideră teritoriu al Republicii Cipru aflat sub ocupație militară turcă din 1974.

Operațiuni frenetice de salvare

Evacuarea pasagerilor de pe nava care s-a răsturnat în largul orașului Kyrenia/Girne se desfășoară cu ajutorul ambarcațiunilor, ambulanțelor și elicopterelor.

Ambulanțele se deplasează una după alta, fără încetare, pentru a prelua pasagerii aduși la țărm și a-i preda echipelor medicale. Operațiunile de salvare și evacuare continuă intens în zonă, notează publicația citată.

Primarul cipriot turc din Kyrenia/Girne, Murat Senkul, a confirmat că la bordul bărcii se aflau în total aproape 270 de persoane, inclusiv pasageri și echipaj, și a declarat că situația era „gravă”.

DENİZDE CAN PAZARI: KURTARILMAYI BEKLEYEN YÜZLERCE YOLCU, TERS DÖNEN GEMİNİN ÜZERİNDE BEKLİYOR!



Girne Limanı'ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra 2-3 km açıkta alabora olan 279 kişinin bulunduğu Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi'ndeki yolcular ters dönen geminin üzerinde… pic.twitter.com/Z19sNxhW90 — Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper) August 30, 2026