O nouă alertă la infrastructura critică a Germaniei. Obiect suspect descoperit în apropierea unei stații electrice

Din cauza incidentelor din ultimele zile, autoritățile de securitate din Germania sunt în alertă maximă, relatează presa de la Berlin. În doar câteva zile, au avut loc două cazuri suspectate de sabotaj împotriva infrastructurii critice în locații diferite.

Poliția germană a reacționat la două noi tentative presupuse de atac asupra rețelei electrice a țării, a relatat vineri ziarul Bild, intensificând starea de alertă, după o tentativă de atac cu drone la aeroportul din Leipzig, pe care Berlinul a atribuit-o Rusiei, scrie Reuters.

Potrivit unor surse din cadrul poliției locale citate de Bild, s-a încercat scurtcircuitarea unei instalații a rețelei electrice din Dormagen, un oraș din landul de vest Renania de Nord-Westfalia.

Conform publicației germane, poliția a primit o scrisoare prin care se revendica responsabilitatea pentru incident.

Obiect suspect, semnalat de un trecător

La începutul serii, un trecător a descoperit un obiect suspect pe pământ, în apropierea unei stații de transformare din Dormagen, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliției din Neuss.



Obiectul nu a provocat daune și a fost „securizat”, a precizat poliția, adăugând că potențiala sa capacitate de a face rău rămâne încă de stabilit.

Separat, poliția din orașul Ganderkesee, din landul Saxonia Inferioară din nordul țării, a izolat vineri o stație de transformare, invocând circumstanțe suspecte, potrivit ziarului Bild și a altor publicații locale.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat postului public de televiziune NDR că ofițerii au descoperit ceva suspect în timpul nopții care a necesitat o intervenție a poliției, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Nu a existat niciun pericol pentru populație, a precizat purtătorul de cuvânt.

Două presuspuse sabotaje

Reuters precizează că nu a reușit să contacteze imediat poliția pentru a obține informații cu privire la aceste incidente.

La începutul acestei săptămâni, Germania s-a confruntat deja cu două cazuri suspectate de sabotaj. În primul caz, autoritățile anchetau un act de vandalism la o substație din Bergheim, în Renania de Nord – Westfalia, care a determinat deconectarea temporară de la rețea a unor unități ale unei centrale electrice pe bază de lignit, cu o capacitate combinată de 4.200 de megawați (MW).

În celălalt caz, dispozitive conținând material conductiv au avariat liniile electrice la unul dintre cele mai critice noduri de înaltă tensiune din landul Brandenburg, situat în estul țării.

În ultimele luni, Germania s-a confruntat cu atacuri repetate asupra infrastructurii sale energetice, unele dintre acestea fiind revendicate de activiști de extremă stânga, conform AFP, preluată de Agerpres.



Mai multe atacuri care au provocat incendii au avut loc în ultimele luni în regiunea Berlinului, fiind adesea revendicate de militanți de extremă stânga.

Fiind un susținător major al Ucrainei în fața invaziei ruse, Germania este, de asemenea, vizată de planuri de sabotaj pe care le atribuie Moscovei, acuzații pe care Kremlinul le respinge categoric.