O nouă arestare în ancheta complotului de la baza militară RAF Fairford, folosită de trupele SUA pentru acțiunile din Iran

Poliția antiteroristă a arestat un bărbat de 27 de ani în Westminster, în timp ce un al doilea bărbat a fost interogat.

Detectivii britanici au arestat joi un bărbat cu dublă cetăţenie, britanică şi iraniană, suspectat de infracţiuni de terorism, în cadrul anchetei privind presupusul complot din apropierea bazei RAF Fairford, scrie The Guardian.

Poliţia antiteroristă a afirmat că bărbatul, în vârstă de 27 de ani, a fost arestat joi în Westminster, în temeiul articolului 5 din Legea privind terorismul din 2006, fiind suspectat de pregătirea unor acte teroriste.

Un al doilea bărbat, în vârstă de 26 de ani, cetăţean britanic, a fost interogat sub avertisment.

Cinci bărbaţi cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani au fost arestaţi în satul Whelford, din Gloucestershire, în apropierea bazei RAF, în primele ore ale zilei de duminică, după ce poliţia a fost alertată cu privire la prezenţa unor autoutilitare suspecte în zonă.

Cei cinci au vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani şi au fost arestaţi duminică sub suspiciunea de terorism şi infracţiuni legate de explozibili în apropierea bazei RAF Fairford din vestul Angliei. Aceştia au fost eliberaţi a doua zi pe cauţiune.

Anunţând cea mai recentă arestare, Vicki Evans, coordonatoarea naţională principală a poliţiei antiteroriste, a declarat: „Aşa cum am precizat, analizăm toate ipotezele posibile – inclusiv o eventuală implicare a unor state străine”.

Poliţia antiteroristă a mai anunțat că au fost efectuate percheziţii la două proprietăţi din Westminster, Londra, potrivit News.ro.

„Ancheta privind circumstanţele evenimentelor din Gloucestershire este extrem de complexă, iar echipele noastre de specialişti urmăresc mai multe piste de investigaţie”, a transmis Evans.

Incidentul de la baza Fairford, folosită de trupele SUA pentru operaţiuni legate de Iran, a declanşat o reacţie masivă a poliţiei, a stârnit îngrijorare în rândul aliaţilor occidentali şi rămâne în mare parte neelucidat.

Poliţia antiteroristă a declarat că analizează posibilitatea implicării unui stat străin în incident, iar prim-ministrul Andy Burnham a afirmat miercuri că ar putea fi vorba de o implicare a Iranului.