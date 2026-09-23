O nouă explozie a prețurilor la carburanți. A fost depășit pragul de 10 lei pentru litrul de benzină

Benzina standard costă miercuri 10,05lei/l în stațiile OMV din București, potrivit datelor publicate de profit.ro. Prețul benzinei variază miercuri în Capitală, în funcție de benzinărie, între 9,93 și 10,05 lei/l.

Cea mai ieftină bezină, în București, este vândută de Socar, cu 9,93.

Potrivit datelor citate de Peco Online citare de Adevărul, România se află în această perioadă pe locul 13 în Uniunea Europeană în clasamentul statelor cu cea mai ieftină benzină. În fața României se află Malta, Suedia, Bulgaria, Slovenia, Cipru, Ungaria, Croația, Luxemburg, Slovacia, Polonia, Cehia și Spania.

Cât costă motorina

La motorină, prețurile variază miercuri între 10,93 lei/l în stațiile Petrom și 10,99 lei/l în cele OMV.

Există însă și stații unde carburanții sunt mai ieftini. În Pitești, județul Argeș, motorina poate fi găsită miercuri la aproximativ 10,67 lei pe litru, potrivit Digi24.

Potrivit legislației, Ministerul de Finanțe nu poate reduce acciza la motorină cu mai mult de 25%, ci doar prelungi pentru 2 săptămâni aplicarea acestei reduceri, chiar dacă evoluția cotațiilor internaționale este una defavorabilă.