O nouă practică a turiștilor îi irită pe localnicii din Roma: „Mă trezesc că trebuie sa mă feresc de ei tot timpul”

Roma este un oraș greu de străbătut. Pentru vizitatori, plimbările cu mașinuțele de golf sunt o soluție comodă pentru a scăpa de căldură și aglomerație. Pentru localnici însă, numărul tot mai mare al acestor vehicule în ultimii ani a devenit o nouă sursă de frustrare, într-un oraș care se confruntă deja cu traficul și turismul excesiv, notează The Guardian.

Taximetriștii sunt deosebit de revoltați și acuză operatorii de mașinuțe de golf că le iau clienții. Un ziar local a scris chiar că orașul a fost „luat ostatic” de aceste vehicule.

Acum, autoritățile din Roma încep să ia măsuri împotriva afacerii cu mașinuțe de golf, care se extinde rapid. Poliția și-a intensificat controalele în această săptămână, după ce agenția de presă Adnkronos a relatat că 90% dintre cele aproximativ 500 de mașinuțe de golf care circulă în oraș funcționează fără autorizație.

La marginea Piazza Navona, una dintre cele mai impresionante piețe din centrul Romei, Barry și Linda, doi turiști din Texas, SUA, au coborât dintr-o mașinuță de golf. Cei doi urmau să traverseze piața pe jos, oprindu-se poate să admire Fântâna celor Patru Fluvii.

În prima zi a călătoriei, cuplul făcuse deja un tur pe jos. A doua zi, însă, se săturaseră după trei ore petrecute înaintând cu greu, înăbușiți de căldură, pe un culoar de turiști care ducea spre Capela Sixtină. Așa că, în cea de-a treia zi, au decis să-și cumpere un tur al Romei cu mașinuța de golf.

Autoritățile intensifică controalele, dar operatorii susțin că sunt vizați pe nedrept

În ultimele zile, polițiștii au oprit 131 de astfel de vehicule în zona Pieței Navona, a Panteonului, Circului Maxim și Treptelor Spaniole. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de 38.000 de euro, pentru abateri care au variat de la conducerea fără autorizație până la parcarea ilegală.

Liderii Romei fac presiuni pentru adoptarea unor măsuri la nivelul întregii regiuni, care să reglementeze corespunzător această activitate, despre care consilierul pentru mobilitate Eugenio Patanè a declarat pentru Adnkronos că „riscă să scape de sub control”.

Prețurile variază în funcție de tipul turului și de durata acestuia, însă tariful poate porni de la 100 de euro de persoană și poate depăși 400 de euro pentru o plimbare de o jumătate de zi. Barry și Linda au plătit 310 euro pentru cele trei ore petrecute în mașinuța de golf. „Dar merită”, spune Barry.

Problema traficului din Roma nu este deloc una nouă. Iulius Cezar a încercat să o rezolve în urmă cu mai bine de 2.000 de ani, interzicând circulația vehiculelor private și a căruțelor comerciale pe străzile orașului în timpul zilei.

Astăzi, pietonii, mașinile, scuterele, autoutilitarele de livrare și, din când în când, câte o trăsură trasă de cai care își croiește drum printre ele se luptă pentru fiecare petic de spațiu.

Turiștii pot face tururi și cu Fiat-uri 500, pe scutere Vespa cu ataș sau chiar în tuk-tuk-uri. Însă mașinuțele de golf par să fi stârnit o furie aparte.

„Ce văd sau ce află, de fapt, despre Roma atunci când se plimbă cu una dintre aceste mașinuțe? Mă trezesc că trebuie să mă feresc de ei tot timpul. Roma este haotică, e ca o junglă”, a spus o femie intervievată de The Guardian.

Pe fondul controalelor intensificate, mai mulți operatori de tururi cu mașinuțe de golf le-au interzis angajaților să vorbească cu presa. Leo Pavoncello, un șofer care lucrează pentru un astfel de operator în zona Ghetoului evreiesc, a fost însă dispus să apere public această activitate.

„Mașinuțele de golf sunt silențioase și ecologice. Roma nu este un oraș ușor de vizitat, dar aceste vehicule le permit persoanelor cu dizabilități și familiilor cu copii să vadă obiectivele turistice într-un mod confortabil. În plus, oferă locuri de muncă pentru tineri”, a spus el.

Pavoncello, care a fost verificat de poliție și s-a constatat că își desfășura activitatea în deplină legalitate, susține că reputația întregii industrii este afectată de câțiva operatori care nu respectă regulile.

„Nu înțeleg de ce suntem vizați”, spune el, deși suspectează că în spatele presiunilor se află „grupurile de interese ale taximetriștilor”.

„Dar Roma este un oraș turistic, care a fost dintotdeauna aglomerat, iar mașinuțele de golf sunt pur și simplu un alt mijloc de transport”, a mai spus acesta.