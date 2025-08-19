O nouă propunere pentru un armistițiu în Gaza pe masa negocierilor. Decizia finală aparține Israelului

Palestinieni la locul unui atac din Gaza. Credit line: APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mediatorii arabi așteaptă un răspuns oficial din partea Israelului după ce Hamas a declarat că a acceptat o nouă propunere pentru un acord de încetare a focului în Gaza și eliberarea ostaticilor, relatează BBC.

Planul a fost prezentat de Qatar și Egipt, care încearcă să prevină o nouă ofensivă israeliană de amploare pentru ocuparea completă a Gazei.

Qatarul a declarat că noul plan este „aproape identic” cu propunerea SUA pentru o armistițiu de 60 de zile, în timpul căruia aproximativ jumătate din cei 50 de ostatici captivi în Gaza, dintre care pentru 20 există informații că sunt în viață, vor eliberați, iar cele două părți vor negocia un armistițiu durabil și returnarea celorlalți captivi.

În ultimele zile, guvernul israelian a declarat că nu va mai accepta un acord parțial, ci doar unul cuprinzător, care să prevadă eliberarea tuturor ostaticilor.

Presa locală a citat un înalt oficial israelian care a declarat: „Poziția Israelului nu s-a schimbat: eliberarea tuturor ostaticilor și îndeplinirea altor condiții stabilite pentru încheierea războiului”.

La sfârșitul acestei săptămâni, cabinetul israelian ar trebui să aprobe planul armatei de a ocupa orașul Gaza, unde intensificarea atacurilor israeliene a determinat deja mii de oameni să fugă.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a anunțat intenția Israelului de a cuceri întreaga Fâșie Gaza, inclusiv zonele în care s-au refugiat majoritatea celor 2,1 milioane de locuitori palestinieni, după ce negocierile indirecte cu Hamas privind un acord de încetare a focului au eșuat luna trecută.

Hamas acceptă planul

Luni seara, Hamas a anunțat într-o declarație că gruparea armată și alte facțiuni palestiniene au aprobat propunerea de încetare a focului prezentată de mediatorii egipteni și qatarezi.

Oficialul Hamas, Taher al-Nunu, a declarat pentru Al-Araby TV că nu au solicitat nicio modificare a propunerii, pe care a descris-o ca fiind „un acord parțial care va duce la un acord cuprinzător”.

El a subliniat, de asemenea, că din prima zi de armistițiu vor începe negocierile pentru o pace permanentă.

„Sperăm că cele 60 de zile de încetare a focului vor fi suficiente pentru a încheia un acord final care va pune capăt definitiv acestui război”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, Majed al-Ansari, a declarat marți că propunerea era „98%” similară cu cea prezentată de trimisul special al SUA în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff.

„Nu voi intra în detalii cu privire la textul care se află în prezent pe masă. Dar ceea ce pot spune este că este foarte apropiat, aproape identic cu cel care se afla pe masă”, a spus Ansari.

„Se încadrează în limitele planului Witkoff. Este o continuare a acelui proces. Evident, diavolul se ascunde în detalii.”

Witkoff a propus o armistițiu de 60 de zile, în cadrul căruia Hamas va elibera 10 ostatici în viață și cadavrele a 18 ostatici morți în două etape, în schimbul a sute de prizonieri și deținuți palestinieni aflați în închisorile israeliene. El a mai spus că negocierile privind un acord final pentru încheierea războiului vor începe în prima zi.