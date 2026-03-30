O nouă rachetă lansată de Iran a ajuns în spațiul aerian al Turciei. Al patrulea incident de la începutul războiului

Sisteme de apărare aeriană Patriot la baza Incirlik din Adana, Turcia, pe 19 februarie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ministerul turc al Apărării a anunțat luni că o rachetă lansată din Iran a fost doborâtă de sistemele de apărare aeriană ale NATO după ce a intrat în spațiul aerian al Turciei, al patrulea incident de acest fel de când SUA și Israel au lansat în urmă cu o lună războiul împotriva Iranului, transmite agenția EFE, conform Agerpres.

„O rachetă balistică lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian al Turciei a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mediteranei”, a precizat ministerul turc într-un comunicat.

Textul nu menționează regiunea în care a fost interceptată racheta și nici care ar fi putut fi ținta acesteia.

Etkisiz hâle getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama.



Directorul de comunicare prezidențială, Burhanettin Duran, a avertizat anterior Iranul „să se abțină de la acțiuni care pun în pericol securitatea regională și civilii”.

„Voința și capacitatea statului nostru de a proteja spațiul aerian și securitatea frontierelor Turciei sunt la cel mai înalt nivel. Este de o importanță capitală ca tensiunile din regiune să nu se intensifice, iar conflictele să nu se extindă într-o zonă mai largă. Reiterăm insistent avertismentul nostru adresat tuturor părților, în special Iranului, de a se abține de la acțiuni care riscă securitatea regională și pun în pericol civilii”, a spus directorul de comunicare al lui Erdogan.

În incidentele anterioare, Ankara a atribuit lansările Iranului, însă Teheranul a respins acuzațiile și a negat că ar fi trimis rachete spre teritoriul turc.