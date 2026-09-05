O nouă scumpire istorică la pompă. Cât costă benzina și motorina azi

Prețul benzinei se îndreaptă spre pragul de 10 de lei. În timpul nopții, stațiile de alimentare au înregistrat noi scumpiri la carburanți.

Sâmbătă dimineațaă, benzina se comercializează la un preț istoric. În stațiile Petrom un litru de sortiment standard costă 9,73 lei. Și OMV a majorat prețul, carburantul ajungând la 9,79 lei per litru.

Și motorina s-a scumpit, depășind nivelul de luni, de dinaintea ieftinirii cu 17 bani ca urmare a reducerii cu 25% a accizei, potrivit Profit.ro.

Noile prețuri practicate la diesel sunt 10,19 lei în stațiile Petrom și 10,25 lei în cele OMV. Practic, măsura luată de Guvern a fost „topită” de scumpirile din ultimele zile.

Cât costă bezina sâmbătă 5 septembrie în București

Lukoil 9,67 lei

Mol 9,70 lei

Petrom 9,73 lei

OMV 9,79 lei

Rompetrol 9,59 lei

Socar 9,64 lei – 9,69 lei

Cât costă motorina sâmbătă 5 septembrie în București

Lukoil 10,23 lei

Mol 10,16 lei

Petrom 10,19 lei

OMV 10,25 lei

Rompetrol 10,16 lei

Socar 10,10 – 10,14 lei

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