O nouă ședință cu scandal în Parlament. Schimb de replici între Zamfir și Bolojan: „Domne`, Real Madrid nu poate să cheltuiască atât pentru o singură persoană” / „Trebuie să ai mult tupeu”

Amendamentul PSD care presupune aplicarea retroactivă a proiectului de lege din domeniul integrității a dus la un schimb de replici între liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, și președintele PNL, Ilie Bolojan, pe care social-democratul l-a acuzat că „sacrifică 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Dominic Fritz”.

Senatul dezbate astăzi legea ANI, unul dintre proiectele necesare pentru accesarea banilor rămași în PNRR. PSD a introdus un amendament care stabilește că persoanele declarate incompatibile sau în conflict de interese de către ANI, cu confirmarea unei decizii definitive, chiar și înainte de intrarea în vigoare a legii, își vor pierde mandatul. Amendamentul a produs tensiuni în Parlament, iar Dominic Fritz, liderul USR și primarul Timișoarei, susține că acesta l-a vizat pe el.

Ce i-a spus Daniel Zamfir lui Ilie Bolojan

Liderul senatorilor PSD a spus că forul superior al Parlamentului se află „în fața unui vot istoric”.

„Suntem în fața unui vot istoric pentru că de votul acesta depind 770 de milioane de euro. Dacă proiectul de lege trece, fiind lege organică, România absoarbe de la Uniunea Europeană, prin programul PNRR (…), 770 de milioane. Dacă proiectul nu trece, pentru că există acolo amendamentul care îl salvează pe domnul Fritz, România pierde 770 de milioane de euro. De aia vă spun că e vot istoric”, a declarat Daniel Zamfir.

El a adăugat că este „suporter mare” al clubului de fotbal Real Madrid și că nici măcar această echipă „nu poate să cheltuiască 770 de milioane de euro pentru o singură persoană”.

„Domne`, Real Madrid, clubul cu cele mai mari venituri din lume, nu poate să cheltuiască 770 de milioane de euro pentru o singură persoană. Dumneavoastră, ca prim-ministru, sacrificați 770 de milioane din banii țării, banii pe care trebuie să îi luăm din PNRR, ca să îl salvați pe domnul Fritz. Domne`, așa achiziție pentru România, Dominic Fritz, doar ca să mai rămână doi ani de zile mi se pare de noaptea minții, dar e decizia dumneavoastră, domnule prim-ministru”, a continuat social-democratul.

Replica lui Ilie Bolojan

Bolojan, liderul PNL și premierul interimar, a spus că n-ar fi luat cuvântul dacă n-ar fi fost menționat de Daniel Zamfir.

„Trebuie să ai mult tupeu, ca să ne înțelegem foarte bine, să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, și să vii să invoci aici interesul României, când ai dărâmat un guvern fără să pui nimic în loc, când nu ți-ai asumat răspunderea, ca partid, să treci legi, în ani de zile, pe care România și le-a asumat în PNRR și suntem în situația în care acum să le trecem pe ultima sută de metri, și să vii să invoci sume ș.a.m.d.”, a afirmat liderul liberalilor.

El a acuzat PSD că încearcă „niște forțări care sunt în mod evident neconstituționale”.

„În condițiile în care vii și încerci niște forțări care sunt în mod evident neconstituționale, invocând interesul național, asta nu are nicio legătură nici cu țara asta, nici cu bunul simț, nici cu normalitatea, și resping asemenea lucruri. În rest, rugămintea mea este ca proiectele de lege care sunt într-o formă, care rezolvă jaloane din PNRR, care nu siluiesc Constituția, care nu sunt anormale, să le susțineți, pentru că sunt în interesul acestei țări”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Zamfir l-a numit premier „demis și expirat” pe Bolojan

Daniel Zamfir a revenit la tribuna Senatului pentru a-i răspunde liderului PNL, despre care a spus că este un „prim-ministru demis și expirat”.

„Domnule prim-ministru, sau domnule senator Bolojan, chiar ne era dor de dumneavoastră, să vă auzim de la tribuna Senatului. N-ați vorbit de multă vreme, sper să veniți din nou în Senat cât mai rapid. Trebuia să veniți mult mai repede. Ca să aflăm de fapt că ce? Cine are tupeu, domnule prim-ministru, eu? Sau dumneavoastră? Dumneavoastră ați fost trimis acasă. Dumneavoastră nu vreți să plecați. Dumneavoastră vreți să rămâneți, printre altele, iată, să îl salvați pe domnul Fritz”, a declarat Daniel Zamfir.