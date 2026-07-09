O nouă țară vecină cu Belarus se confruntă acum cu o creştere a numărului de migranţi la frontieră

Letonia a înregistrat o creştere a numărului de migranţi nedocumentaţi care au încercat să treacă frontiera din Belarus, vecinul său de la Est, a declarat joi şeful poliţiei de frontieră Guntis Pujats pentru postul de radio leton, scrie Agerpres.

„Din aprilie, situaţia a fost tensionată şi complicată”, a spus Pujats.

El a spus că tentative ilegale repetate de a traversa frontiera au fost înregistrate, un număr de 7.634 de persoane încercând să treacă frontiera fără permisiune în acest an, faţă de 800 în anul precedent.

„Letonia este în prezent principala destinaţie”, a spus el, făcând trimitere la numărul mai mic de persoane care au încercat să treacă graniţa în Polonia şi Lituania, care are de asemenea frontieră cu Belarus. Lituania a oprit 900 de migranţi nedocumentaţi în acest an, iar Polonia a înregistrat numai câteva tentative, a spus Pujats.

Şeful poliţiei de frontieră a observat şi o creştere a agresivităţii. „Trebuie să folosim echipament special, arme şi focuri de avertisment pentru a preveni trecerile ilegale de frontieră”, a spus el.

El a recunoscut că nu toate tentativele de trecere a frontierei pot fi blocate şi a spus că circa 10% nu au putut fi oprite în apropierea frontierei. El a cerut mai mult sprijin din partea armatei pentru controlul frontierei.

Letonia are o frontieră de circa 172 km cu Belarus, un aliat apropiat al Rusiei. Statul baltic îl acuză pe liderul belarus Aleksandr Lukaşenko că îi îndreaptă deliberat pe migranţi spre frontierele externe ale UE, într-o tentativă de a pune presiune asupra blocului comunitar.

Letonia, Lituania şi Polonia au intensificat controalele la frontieră şi au ridicat garduri, notează agenția germană de presă DPA, citată de Agerpres.