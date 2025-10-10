O operă necunoscută a unui celebru scriitor american, găsită printre hârtiile unui fost șef al mafiei

O povestire „foarte importantă” de Jack Kerouac, nepublicată până acum şi descrisă de specialişti ca fiind „un capitol pierdut din saga ‘On the Road’”, a fost descoperită după ce a zăcut cel puţin 40 de ani printre documentele unui şef al mafiei asasinat, informează The Guardian, preluat de Agerpres.

Manuscrisul de două pagini dactilografiate şi semnat de Kerouac cu cerneală verde este intitulat „The Holy, Beat, and Crazy Next Thing” şi este datat 15 aprilie 1957, cu cinci luni înainte de publicarea emblematicului roman al generaţiei beat, „On the Road”.

Documentul a fost descoperit anul trecut, cu prilejul scoaterii la licitaţie a bunurilor deţinute de Paul Castellano, care a fost şeful clanului mafiot Gambino din New York începând cu 1976 şi până când a fost ucis de o ploaie de gloanţe pe 16 decembrie 1985.

Asasinatul a fost orchestrat de John Gotti, unul dintre şefii Gambino nemulţumit de conducerea lui Castellano şi care a preluat apoi şefia organizaţiei. Gotti a fost condamnat pentru uciderea lui Castellano, în vârstă de 70 de ani, în 1992 şi a murit în închisoare zece ani mai târziu.

Nu se ştie cum sau când a dobândit Castellano povestea lui Kerouac. Potrivit companiei care a cumpărat manuscrisul, Your Own Museum, se crede că iniţial povestirea a fost dăruită unui poet din San Francisco din cercul beatnicilor. Compania a spus: „A fost păstrat cu grijă în proprietate privată timp de peste şase decenii. Este o legătură directă, tangibilă cu momentul când generaţia beat a explodat în conştiinţa americană”.

„Era o practică cunoscută ca în timpul perioadelor sale de maximă inspiraţie, el (Kerouac) să producă pamflete unice, dactilografiate – cărora prietenii le spunea ”broşuri” – destinate prietenilor, iubitelor şi protectorilor. Nu erau publicaţii comerciale, ci mai degrabă artefacte literare personale, cadouri din partea artistului, dactilografiate chiar de el pe rola de hârtie pe care scriitorul o folosea de obicei şi apoi legate într-un mod simplu”.

Dave Moore, un specialist britanic în opera lui Kerouac, creatorul ghidului online Kerouac Companion, a spus că descoperirea este „foarte importantă”. A adăugat că Kerouac a vizitat Marea Britanie în aprilie 1957.

„Kerouac a fost în Tangier pe 25 martie 1957, când i-a scris scrisori agentului său, Sterling Lord, şi lui Neal Cassady. I-a scris lui Philip Whalen pe 10 aprilie de la Londra şi din nou lui Lord pe 20 aprilie, tot de la Londra. Deci asta sugerează că a fost în Londra pe 15 aprilie”.

Subintitulată „O povestire scurtă”, textul pare să fie o repovestire a unui episod din „On the Road”, roman a cărei primă versiune Kerouac a scris-o în trei săptămâni pe o rolă lungă de teleimprimator. Scriitorul, născut în Lowell, Massachusetts, a murit în 1969, la vârsta de 47 de ani.

Manuscrisul a fost descoperit de Jerry Braunfield de la Your Own Museum, o companie cu sediul în New York, care se ocupă cu artefacte rare sau cu autograf colecţionabile.

„L-am achiziţionat la licitaţia bunurilor lui Paul Castellano în noiembrie 2024. Tot atunci a fost scoasă la vânzare şi locuinţa acestuia din Long Island, New York”, a spus Braunfield. „Înaintea vânzării proprietăţii, beneficiarii au organizat o licitaţie privată a colecţiei lui Castellano. Nu se ştie exact cât timp s-a aflat documentul în proprietatea lui Castellano, dar nu a fost niciodată menţionat în registrele publice”.

Your Own Museum a pus acum manuscrisul în vânzare pentru suma de 8.500 de dolari.