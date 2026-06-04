O opinie contra curentului. De ce nu ar trebui exclusă din start o propunere pe care Occidentul a făcut-o Ucrainei

Recentele propuneri occidentale privind un statut intermediar hibrid al Ucrainei în cadrul Uniunii Europene, înainte de aderarea sa deplină pe termen mediu, nu ar trebui respinse din start, scrie profesorul german de științe politice Andreas Umland, într-un articol de opinie publicat azi de HotNews. „Statutul de membru asociat ar putea fi util atât din punct de vedere practic, cât și simbolic, mai degrabă decât dăunător”, consideră politologul.

Andreas Umland a studiat științe politice și istoria la Berlin, Oxford, Stanford și Cambridge, este profesor asociat la Departamentul de Științe Politice al Academiei Kyiv-Mohyla (NaUKMA) și este analist la Centrul de Studii din Europa de Est din Stockholm (SCEEUS) al Institutului Suedez de Relații Internaționale (UI).

Începând din 2025, politicieni și birocrați occidentali și ucraineni au discutat diverse modalități de a îmbunătăți rapid relația oficială a Uniunii Europene cu Ucraina, înainte ca țara aflată în război să obțină calitatea deplină de membru UE într-un viitor pe termen mediu. Cea mai recentă iterație a acestei dezbateri a fost declanșată de o scrisoare a lui Friedrich Merz divulgată de presă și adresată președinților Consiliului European și Comisiei Europene, precum și Consiliului UE. Cancelarul federal german a propus, printre altele, un statut cu totul nou de membru asociat al Ucrainei, care urmează să fie implementat în curând și care ar permite o participare rapidă a reprezentanților ucraineni în diverse instituții și foruri ale Uniunii. Deși fără drepturi de vot propriu-zise pentru Kiev.

Comentatori politici de frunte din Ucraina, precum Serhiy Sydorenko de la reputatul site ucrainean European Pravda sau dr. Yevhen Mahda de la Institutul de Cercetare din Kiev, Institute of World Policy, au respins propunerea lui Merz ca fiind insuficientă sau menită să distragă atenția. Colegul meu de la nou-înființatul European Policy Institute din Kiev, dr. Ivan Nagornyak, a conturat pe EPIK.EU motivele pentru care președintele Zelenski a reacționat până acum cu prudență la propunerile privind un format intermediar hibrid de apartenență la UE pentru Ucraina. Recent, Nagornyak a subliniat, în influenta revistă politică online ucraineană NV.UA, aspectele pozitive ale planului general al lui Merz, întrebându-se totodată cum ar funcționa în practică formula unui statut de membru asociat al Ucrainei care să nu se bazeze pe un tratat de aderare la UE semnat. Și alți comentatori ucraineni au reacționat fie negativ, fie sceptic, fie cel puțin cu anumite rezerve față de recenta inițiativă germană.

De ce ucrainenii sunt neîncrezători

Neîncrederea ucraineană este de înțeles, pe fondul experienței Ucrainei cu partenerii săi occidentali în ultimii 35 de ani. De exemplu, la începutul anilor 1990, Kievul a propus, în schimbul renunțării voluntare la armele nucleare moștenite din era sovietică, încheierea unui tratat multilateral cu statele oficial deținătoare de arme nucleare ale lumii care ar fi oferit Ucrainei garanții de securitate propriu-zise. Cu toate acestea, Statele Unite și Marea Britanie au acceptat, în acum celebrul Memorandum de la Budapesta din 1994, să ofere doar așa-numite „asigurări de securitate”, care nu au protejat Ucraina de agresiunile Rusiei din 2014 și 2022.

Încă din 1998, Ucraina își făcuse explicit obiectivul aderării depline la UE. De atunci, Kievul a căutat să înceapă negocierile de aderare cu Bruxelles-ul.

Uniunea, însă, a oferit Ucrainei doar un Acord de Asociere, care a intrat pe deplin în vigoare cu întârziere la mijlocul anului 2017. Abia sub impresia invaziei la scară largă a Rusiei, Bruxelles-ul a declarat în cele din urmă Ucraina, în 2022, candidat oficial pentru apartenența la UE.

Cu toate acestea, până astăzi, niciun capitol din cele 33 ale negocierilor de aderare cu Ucraina nu a fost deschis. Alte discrepanțe între principiile proclamate cu emfază ale țărilor occidentale și comportamentul lor concret, precum perspectiva de aderare la NATO din 2008 – cu trista sa reputație pentru ambivalența formulării – oferită Ucrainei și Georgiei i-au făcut pe mulți ucraineni și pe prietenii lor străini să devină și ei circumspecți.

O propunere nesinceră?

Una dintre suspiciuni ar fi aceea că planul lui Merz nu este ceea ce pretinde a fi și că, de fapt, ar constitui un plan voalat de a parca Ucraina într-un statut hibrid și, prin aceasta, de a amâna sau chiar de a abandona viitoarea sa aderare deplină la UE. Dar, nu poți pătrunde în mintea cancelarului german și a consilierilor săi. Cu toate acestea, din motive istorice și strategice, pare puțin probabil că în spatele planului lui Merz ar sta o agendă ascunsă de a menține Ucraina în afara Uniunii Europene.

Deși Germania a urmat timp de trei decenii, după 1991, o politică ambivalentă față de Ucraina independentă, Berlinul și-a schimbat atitudinea sub impresia invaziei la scară largă a Rusiei. La 27 februarie 2022, predecesorul lui Merz în funcția de cancelar, Olaf Scholz, a anunțat o Zeitenwende (schimbare a vremurilor) în politica europeană și a inițiat o revizuire lentă, dar tot mai profundă a Ostpolitik-ului (politicii estice) german, îndepărtându-se de orientarea sa pro-rusă. Colega de partid CDU a lui Merz, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a jucat un rol crucial în reorientarea abordării UE față de Ucraina, Moldova și Georgia. Ulterior, von der Leyen a supravegheat o revizuire a politicilor de securitate și apărare ale Uniunii, în lumina agresiunii Rusiei.

Din motive strategice, de asemenea, pare puțin probabil că Merz este interesat să mențină Ucraina în afara Uniunii Europene. Este adevărat că politicile de integrare și parteneriat estice ale Bruxelles-ului de după 1991, inclusiv acordul de asociere al Ucrainei din 2014 și statutul de candidat din 2022, au fost, mult timp, determinate în mare măsură de idealismul european. Cu toate acestea, în ultimii doi ani, rolul Ucrainei pentru UE și în Europa, în ansamblu, s-a schimbat treptat.

Ascensiunea paralelă a agresivității externe a Rusiei și a capacității militare ucrainene transformă astăzi, încet, Ucraina dintr-un beneficiar într-un furnizor de securitate europeană. Ca urmare, aderarea Ucrainei la UE este, cel puțin în rândul diplomaților europeni realiști și al experților politici, privită tot mai mult ca un atu, mai degrabă decât ca o povară pentru Uniune. Propunerea lui Merz reflectă această nouă viziune.

În direcția unei revizuiri politice?

Deși propunerea lui Merz este puțin probabil să fi fost menită să amâne sau să împiedice aderarea Ucrainei la UE, ar putea ea să ajungă să funcționeze ca o subminare a procesului de extindere estică pentru unele țări candidate? Un statut de membru asociat pentru Ucraina s-ar putea să nu fi fost intenționat a fi permanent de către Merz și de către consilierii săi. Cu toate acestea, ar putea, cu timpul, să se transforme într-un instrument de facto sau chiar de jure al acelor forțe din UE care ar dori să înlocuiască viitoarea apartenență deplină a Ucrainei cu una pur asociativă.

O astfel de suspiciune ar fi oarecum similară cu scepticismul larg răspândit pe care ucrainenii, moldovenii și georgienii l-au resimțit anterior față de programele speciale ale UE destinate lor, precum inițiativa Parteneriatului Estic, Planurile de Acțiune pentru Liberalizarea Vizelor și Acordurile de Asociere cu Zonele lor de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Acestea au fost scheme de ajutor ample și transformatoare menite să apropie Ucraina, Georgia și Moldova de UE. Au avut rezultate pozitive tangibile pentru cele trei țări. Cu toate acestea, Kievul, Tbilisi și Chișinăul au tratat aceste programe cu prudență, temându-se că vor înlocui viitoarea lor dorită apartenența la UE, mai degrabă decât să le pregătească pentru aderare.

Nu se poate exclude pe deplin un efect negativ neintenționat al propunerii lui Merz asupra aderării Ucrainei la UE. Cu toate acestea, dacă întregul plan propus de Merz în scrisoarea sa către Bruxelles include și deschiderea tuturor celor 33 de capitole de politică care urmează să fie negociate și încheiate în pregătirea aderării Ucrainei la UE, statutul concomitent de membru asociat al Ucrainei nu ar interfera cu acest proces.

Atâta timp cât aceste negocieri sunt deschise și conduse cu seriozitate, ar fi dificilă sabotarea procesului de aderare a Ucrainei sub pretextul obținerii deja reușite a statutului de membru asociat. Mai mult, chiar dacă nu vor avea încă drept de vot, diverșii reprezentanți ucraineni care vor fi plasați în cadrul schemei de asociere a lui Merz în instituțiile și forurile UE ar funcționa, evident, și ca facilitatori ai închiderii cu succes a capitolelor și, astfel, ai promovării procesului de aderare.

În plus, aceștia s-ar putea baza pe ajutorul multor politicieni, parlamentari și diplomați pro-ucraineni din toate statele membre actuale ale UE, gata să asiste Ucraina în integrarea sa în Uniune.

O diversiune procedurală?

Acest din urmă efect este relevant și în ceea ce privește o a treia perspectivă din care se poate critica propunerea lui Merz, și anume sugestia că crearea unui statut de membru asociat al UE cu totul nou ar putea funcționa ca o diversiune de la calea tradițională de aderare.

O astfel de critică ar presupune că atenția, prioritățile și energia oficialilor UE și a guvernelor statelor membre ar putea fi deturnate de la negocierile de aderare în curs ale Ucrainei către implementarea noului sistem de statut de membru asociat.

Astfel, realizarea planului lui Merz ar putea dilua și amâna procesul de aderare – chiar și fără o revizuire a obiectivului său. La fel ca cele două suspiciuni anterioare, astfel de temeri nu sunt nefondate. Noul sistem propus de Merz ar putea avea repercusiuni imposibil de prevăzut.

Pe de altă parte, procedura tradițională de aderare, fără statut de membru asociat, pentru țările candidate din Balcanii de Vest a devenit, în sine, disfuncțională pentru aceste țări candidate în ultimele două decenii. A presupune, în acest context istoric descurajant, că concentrarea exclusivă a UE și a statelor membre asupra negocierilor și închiderii capitolelor este o condiție necesară sau chiar suficientă pentru o aderare rapidă este excesiv de optimist.

Acest lucru este cu atât mai adevărat cu cât implicațiile geopolitice și de securitate ale unei aderări depline a Ucrainei la UE sunt mai mari decât cele ale aderărilor tuturor celorlalte țări candidate actuale (cu excepția Turciei) luate împreună. Ucraina nu este doar mult mai mare decât aspirantele la UE din Balcanii de Vest, precum și decât Moldova și Georgia (în cazul în care Tbilisi ar alege să revină la procesul de aderare). Kievul se află, de asemenea, într-un conflict fundamental cu Rusia, care va continua probabil, indiferent dacă luptele de intensitate ridicată se vor încheia sau nu, iar acest lucru constituie o provocare de o amploare fără precedent, atât pentru Bruxelles, cât și pentru statele membre. Prin urmare, este, în orice caz, nerealist să se spere la o încheiere rapidă a negocierilor de aderare a Ucrainei, la semnarea rapidă a unui tratat de aderare la UE și la ratificarea rapidă a acestui tratat în statele membre.

Din această perspectivă, statutul de membru asociat ar putea fi util atât din punct de vedere practic, cât și simbolic, mai degrabă decât dăunător. Prezența permanentă a ucrainienilor în instituțiile și forurile UE, așa cum se prevede în planul lui Merz, ar oferi Kievului oportunitatea de a comunica mai intens, mai regulat și mai profund decât până acum cu oficialii Uniunii și cu emisarii relevanți ai statelor membre la Bruxelles. Inclusiv cu șefii de stat și de guvern, cu miniștrii, diplomații, parlamentarii, experții. Kievul ar putea să-și îndrume diplomații și parlamentarii staționați în diverse clădiri ale UE din Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg să faciliteze închiderea rapidă și completă a capitolelor de negociere a aderării, precum și încheierea tratatului de aderare, deși atingerea acestui obiectiv va depinde în continuare în primul rând de profunzimea și viteza reformelor interne din Ucraina.

Chiar și o prezență permanentă, fie ea doar simbolică, a zeci de ucraineni în instituțiile și forurile UE nu va fi o chestiune de neglijat. Aceasta ar semnala întregii Europe și lumii exterioare, inclusiv Moscovei, o legătură strânsă între UE și Ucraina. Dacă există suficientă voință politică la Bruxelles și Kiev pentru a merge mai departe cu planul lui Merz, un astfel de efect ar putea fi atins deja în 2026.

Riscuri minime

O reacție constructivă din partea Kievului la planul UE-Ucraina al lui Merz, în loc de o respingere categorică a acestuia, nu va fi doar și nu atât despre proverbiala pasăre din mână care valorează mai mult decât două de pe gard. Chiar dacă este imperfect și oarecum degradant din punct de vedere ucrainean, un statut de membru asociat pentru Ucraina ar implica, dacă ar fi implementat, riscuri minime. Mai degrabă, ar oferi avantaje relevante pentru relațiile Ucrainei cu UE și integrarea sa în aceasta.

Acesta nu ar fi nici o subminare, nici o distragere sau deviere de la procesul de aderare în curs, ci ar putea fi folosit în mod creativ pentru a-l susține.În acest context, Berlinul, Bruxelles-ul și Kievul ar trebui să-și continue discuțiile cu privire la modul în care o îmbunătățire iminentă a statutului Ucrainei poate fi formulată, structurată și pusă în aplicare în cel mai bun mod. Pentru perioada de tranziție dintre începerea negocierilor pe capitole și ratificarea finală a aderării Ucrainei la UE, va fi în interesul atât al Bruxelles-ului, cât și al Kievului să anunțe și să conțină o relație specială. Odată ce aceasta va fi instituită, va fi la latitudinea Ucrainei și a numeroșilor săi prieteni din UE să utilizeze statutul de membru asociat cât mai eficient posibil pentru a sprijini procesul de aderare al Ucrainei.

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