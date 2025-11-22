O pădure ce este inclusă în patrimoniul UNESCO arde în Iran. Teheranul cere ajutor extern – VIDEO

Iranul a solicitat ajutor extern de urgență pentru a stinge un incendiu major care face ravagii de mai multe zile în nordul țării, distrugând păduri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, au relatat sâmbătă mass-media locale, citate de AFP.

Aceste păduri, care se întind pe aproximativ 1.000 de kilometri de-a lungul Mării Caspice în Iran și în Azerbaidjanul vecin, constituie un „masiv forestier unic” pentru UNESCO datorită vechimii – între 25 și 50 de milioane de ani – și a biodiversității, cu peste 3.200 de specii de plante, notează agenția France Presse, citată de Agerpres.

Un incendiu care a izbucnit în regiune la 1 noiembrie a fost adus sub control după câteva zile. Acesta însă s-a reaprins cu o intensitate și mai mare, la 15 noiembrie, a relatat sâmbătă agenția oficială de presă IRNA.

„În fața imposibilității de a controla incendiul și de a preveni răspândirea acestuia în pădurile din jur, Iranul a solicitat ajutor de urgență țărilor prietene”, a scris vineri pe rețeaua X Mohammad Jafar Ghaempanah, adjunctul președintelui iranian Masoud Pezeshkian.

„Două avioane bombardiere cu apă specializate, un elicopter și opt persoane vor fi trimise din Turcia”, a declarat sâmbătă Shina Ansari, șefa Organizației iraniene pentru protecția mediului.

„Dacă este necesar, vom solicita și asistență din partea Rusiei”, a adăugat ea la televiziunea de stat.

„Iranienii pierd o moștenire naturală mai veche decât civilizația persană”

Potrivit agenției de presă Tasnim, incendiul este „de origine umană” și ar fi fost declanșat de vânători în zona stâncoasă Elit din provincia Mazandaran, în nordul Iranului.

Potrivit mass-media locale, opt hectare au fost mistuite de flăcări.

Acest incendiu are loc în contextul în care Iranul se confruntă cu una dintre cele mai grave secete de la debutul înregistrărilor meteorologice, în urmă cu șase decenii.

Directorul general responsabil cu gestionarea crizelor din provincia Mazandaran, Hossein Ali Mohammadi, a descris operațiunea de stingere a incendiului drept „una dintre cele mai complexe din ultimii ani”.

Pădurile hircaniene din Iran au fost înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 2019.

Agenția ONU notează pe site-ul său că aceste păduri conțin „un număr mare de specii de arbori rare și endemice” și găzduiesc numeroase specii pe cale de dispariție.

„Iranienii pierd o moștenire naturală mai veche decât civilizația persană”, a deplâns pe rețeaua X omul de știință iranian Kaveh Madani, care lucrează pentru ONU, fost ministru adjunct al Mediului din Iran între 2017 și 2018.