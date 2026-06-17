„O performanță greu de egalat în politica românească”. Concluzia ironică a unui lider PNL despre șansele Guvernului Veștea de a fi învestit

„Situația politică începe să capete accente de teatru absurd”, a declarat președintele PNL Olt, deputatul Gigel Știrbu, care susține că liberalul desemnat de președintele Nicușor Dan – fără consultări cu partidul – să formeze noul Guvern, Adrian Veștea, „adună refuz după refuz”.

Într-o postare miercuri pe Facebook, Gigel Știrbu afirmă că „există riscul ca singurii care să voteze Guvernul Veștea să fie parlamentarii PSD”, în condițiile în care lista celor care spun că nu susțin cabinetul propus „devine mai lungă decât lista celor care îl susțin”.

„O performanță greu de egalat în politica românească. Un premier desemnat prezentat drept alternativa la PSD, susținut în final aproape exclusiv de PSD. O demonstrație politică pe care nici cei mai talentați autori de satire nu ar fi îndrăznit să o scrie”, a declarat liderul PNL Olt.

El susține că „s-a încercat construirea unei majorități prin promisiuni, negocieri de culise și intervenții brutale în viața unor partide politice care au propriile reguli, propriile structuri și propriile mecanisme de decizie”.

„S-a crezut că organizațiile politice pot fi tratate ca niște societăți comerciale care își schimbă acționariatul peste noapte. S-a crezut că sute de funcții de secretari de stat, prefecți, subsecretari de stat și consilieri vor rezolva orice problemă. Rezultatul îl vedem astăzi. În locul unei majorități solide, avem un candidat care adună refuz după refuz. În locul stabilității promise, avem cea mai mare incertitudine politică din ultimii ani”, a adăugat Adrian Veștea.

Surse politice spun că la această oră Guvernul Veștea nu are voturile necesare să treacă de Parlament. După PNL, USR și UDMR, și AUR a anunțat, miercuri, prin Petrișor Peiu, că parlamentarii partidului nu vor vota acest cabinet.

„În locul unei soluții, avem un experiment”

Gigel Știrbu a sugerat că decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna candidat la funcția de prim-ministru pe Adrian Veștea este „un experiment”.

„Iar dacă, la capătul acestui experiment, singurii care vor ridica mâna pentru Guvernul Veștea vor fi cei de la PSD, atunci România va asista la una dintre cele mai mari ironii politice ale ultimilor ani. După săptămâni întregi de discursuri despre reformă, schimbare și desprinderea de vechile metehne, vom descoperi că Guvernul Veștea nu este susținut nici de liberali, nici de useriști, nici de suveraniști. Ci doar de partidul care, chipurile, trebuia ținut departe de butoanele puterii”, a mai declarat liberalul Gigel Știrbu.