O persoană s-a urcat pe un stâlp al telegondolei din Piatra Neamţ

Pompierii intervin, miercuri dimineaţă, pentru salvarea unei persoane care s-a urcat pe un stâlp al telegondolei din Piatra Neamţ.

„În aceste momente, forţe şi mijloace de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ intervin în municipiul Piatra-Neamţ pentru salvarea unei persoane care s-a urcat pe un stâlp al telegondolei de pe Bulevardul Decebal, în apropierea centrului comercial Petrodava”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, potrivit News.ro.

La faţa locului sunt mai multe echipaje.