O postare a lui Kelemen Hunor, cu refuzul UDMR de a vota guvernul Veștea, a adus patru televiziuni de știri în fața CNA. „Aşa se produce dezinformarea”

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a analizat în şedinţa de miercuri modul în care mai multe televiziuni de ştiri au relatat şi comentat un mesaj postat pe Facebook în limba maghiară de liderul UDMR Kelemen Hunor, în luna iunie, despre care membrii Consiliului au apreciat că a alimentat naraţiuni conspiraţioniste, potrivit Pagina de Media.

În atenţia CNA au fost emisiuni difuzate de Antena 3 CNN, B1 TV, România TV şi Realitatea Plus, în care moderatorii şi invitaţii au comentat mesajul lui Kelemen Hunor.

Potrivit sursei citate, unele posturi au afişat o traducere realizată cu Google Translate, iar altele au interpretat conţinutul mesajului prin afirmaţii fără legătură cu textul publicat. În cazul unei emisiuni, moderatorii au fost criticaţi pentru că au refuzat să comenteze postarea pe motiv că era scrisă în limba maghiară.

Membrii Consiliului au apreciat că, în cazul Antena 3 CNN, B1 TV şi România TV, derapajele din primele ediţii au fost corectate în emisiunile ulterioare, astfel că nu au fost formulate propuneri de sancţionare.

În schimb, analiza cazului Realitatea Plus a fost amânată deoarece reprezentantul televiziunii a lipsit de la şedinţă, iar Consiliul va relua discuţia într-o şedinţă viitoare.

Pe 16 iunie, în contextul discuţiilor despre Guvernul Veştea, Kelemen Hunor a scris un text prin care afirma că UDMR nu va susţine această variantă de executiv.

Din postarea liderului UDMR (traducere din limba maghiară): „În actualul context, nu sunt întrunite condiţiile pentru ca UDMR să participe la negocierile pentru formarea unui guvern condus de Adrian Veştea sau să îşi asume un rol în executivul pe care acesta intenţionează să îl formeze. Considerăm în continuare că soluţia corectă trebuie să pornească de la realităţile parlamentare. Partidele fostei coaliţii trebuie să revină la masa negocierilor şi, printr-un dialog politic deschis, să ajungă la un acord privind o soluţie funcţională: fie un guvern majoritar, fie un guvern minoritar susţinut în baza unor condiţii clare.”

Antena 3 CNN: „Prima ediţie nu era foarte bine informată”

Discuţiile despre Antena 3 CNN au vizat prima ediţie în care a fost comentată postarea lui Kelemen Hunor. Un membru CNA a remarcat că în emisiune s-a vorbit despre o presupusă „misiune de şantaj care vine din străinătate”

„Aţi acuzat că este o misiune de şantaj. Au fost nouă invitaţi. Nu aţi găsit pe nimeni care nu avea această narativă de şantaj care vine din străinătate?”, a întrebat acesta.

Răspunsul postului: „În a doua ediţie a emisiunii a fost adus un specialist care a explicat orice teorie a conspiraţiei şi a demontat-o. Prima ediţie nu era foarte bine informată.”

B1 TV, criticată pentru reacţia moderatorilor

În cazul B1 TV, discuţiile au vizat ediţia din 16 iunie a emisiunii „Bună, România!”.

„Mesajul pe care l-aţi afişat pe 16 nu are nicio legătură cu punctul de vedere oferit de Kelemen Hunor. Cu faptul că au fost sunaţi de la Budapesta să le spună să nu voteze cu Guvernul. Cei doi prezentatori au avut o reacţie problematică. Au spus că nu vorbesc cu el pentru că mesajul nu este în limba română. Radu Buzoianu a spus asta”, a precizat un membru CNA.

Reprezentantul B1 TV a întrebat de ce această atitudine este considerată discriminatorie, iar replica unui membru CNA a fost: „Aşa se produce dezinformarea, de la o bucăţică de adevăr la care se adaugă o minciună.”

România TV: Moderatorul nu a cerut dovezi

În cazul România TV, Consiliul a discutat o ediţie a emisiunii „În punctul culminant”.

„Am văzut că l-aţi invitat la emisiunea «În punctul culminant» pe domnul Dan Andronic. El a spus că ştie sigur că domnul Peter Magyar l-a sunat pe Kelemen Hunor. Moderatorul nu a intervenit şi nu a cerut nicio dovadă”, a menționat un membru al Consiliului.

Răspunsul România TV: „Intervenţia moderatorului a fost chiar postarea domnului Kelemen Hunor. A spus domnul Andronic, în a doua intervenţie, că nu are informaţia că Peter Magyar l-a sunat pe Kelemen Hunor.”

„La B1 să fie moderatorii mai atenţi. Singura problemă a fost la Realitatea Plus. În rest, la celelalte posturi eu nu am nicio propunere, deoarece s-au echilibrat între emisiuni. Trebuie să vorbim cu reprezentanţii şi apoi să dezbatem emisiunile”, a conchis unul dintre membrii CNA.

Postarea integrală a lui Kelemen Hunor de pe 16 iunie, tradusă din maghiară în limba română

„Consiliul Permanent al Uniunii a analizat situaţia politică actuală, raportul de forţe din Parlament şi interesele comunităţii maghiare din Transilvania.

În actualul context, nu sunt întrunite condiţiile pentru ca UDMR să participe la negocierile pentru formarea unui guvern condus de Adrian Veştea sau să îşi asume un rol în executivul pe care acesta intenţionează să îl formeze.

Considerăm în continuare că soluţia corectă trebuie să pornească de la realităţile parlamentare. Partidele fostei coaliţii trebuie să revină la masa negocierilor şi, printr-un dialog politic deschis, să ajungă la un acord privind o soluţie funcţională: fie un guvern majoritar, fie un guvern minoritar susţinut în baza unor condiţii clare.

Având în vedere actualul raport de forţe din Parlament, guvernul Veştea s-ar putea baza doar pe o majoritate incertă, netransparentă şi inacceptabilă din punct de vedere politic. Potrivit calculelor noastre, pentru învestirea unui astfel de guvern ar fi nevoie inclusiv de sprijinul unor partide extremiste. Aceasta nu este o majoritate de încredere. Nu este o bază politică solidă.

O guvernare stabilă nu poate fi construită pe sprijinul extremiştilor, pe înţelegeri de culise şi pe voturi incerte. România nu îşi poate permite încă o improvizaţie. UDMR nu a primit un mandat din partea comunităţii maghiare din Transilvania pentru a susţine un astfel de demers.”