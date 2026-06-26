O primă medalie pentru David Popovici la Roma. Campionul olimpic a stabilit și un record personal

David Popovici la Trofeo Settecolli de la Roma, vineri, 26 iunie 2026. Credit: Gian Mattia D'Alberto / Zuma Press / Profimedia

David Popovici, campion olimpic, mondial și european la înot, a cucerit medalia de argint în proba de 50 de metri liber din cadrul Trofeului Settecolli de la Foro Italico.

Românul s-a clasat pe locul al 2-lea în finala de vineri seară, pe care a încheiat-o cu un timp de 21,82 de secunde, potrivit GOLAZO, site-ul de sport al HotNews.

Sportivul legitimat la CS Dinamo a fost depășit doar de brazilianul Guilherme Santos Caribe, care a înregistrat un timp de 21,46 de secunde. Medalia de bronz a fost obținută de Leonardo Deplano (Italia), cu 21,9.

Pe locurile 4-8 s-au clasat, în această ordine, irlandezul Thomas Fannon (21,95), italianul Giovanni Guatti (21,97), croatul Jere Hribar (22), italianul Lorenzo Ballarati (22,06) și israelianul Meiron Cheruti (22,31).

Popovici, care este înscris și în probele de 100, respectiv 200 m liber, declara la plecarea în Italia că s-a înscris la 50 m doar „pentru a antrena suta”.

El va concura în proba de 100 m liber sâmbătă, iar în cea de 200 m liber, duminică.