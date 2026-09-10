O regină a frumuseții, Miss Austria 2024, a murit la doar 22 de ani. Cauza morții este încă necunoscută

Lucia Sisic, tânăra care a câștigat în 2024 titlul de Miss Austria, a murit la vârsta de 22 de ani. Anunțul a fost făcut miercuri de organizatorii concursului național de frumusețe.

„Am aflat cu mare consternare şi profundă tristeţe de decesul Miss Austria 2024, Lucia Sisic. O vom păstra în amintire pe Lucia ca pe o tânără minunată”, au declarat reprezentanții Mission Austria, organizația oficială a concursului, potrivit BBC.

Tânăra, care a deținut titlul de Miss Viena înainte de a fi încoronată la nivel național, nu și-a ascuns niciodată problemele de sănătate. Ea s-a născut cu o malformație cardiacă congenitală și a trecut de-a lungul vieții prin șapte operații pe cord deschis.

Într-un interviu acordat publicației austriece Heute în 2024, câștigătoarea titlului de Miss Austria a spus că prima ei operație a avut loc imediat după naștere. Tot atunci, ea a adus un omagiu personalului din secţia de cardiologie pediatrică care, potrivit ei, i-a salvat viața de nenumărate ori.

Deși istoricul său medical este cunoscut, o cauză oficială a decesului nu a fost încă anunțată de familie sau de autorități.

Lucia Sisic și Mister Viena 2024, Credit line: Isabelle Ouvrard / imago stock&people / Profimedia

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Lucia Sisic provenea dintr-o familie de origine croată, astfel că preşedintele Asociaţiei Culturale Croate a transmis un mesaj după moartea tinerei:

„Datorită frumuseţii şi personalităţii sale, a câştigat mai întâi titlul de Miss Viena, iar apoi, în 2024, pe cel de Miss Austria. Era mândria părinţilor săi, originari din regiunea noastră, Posavina, şi a întregii comunităţi croate din Austria”.