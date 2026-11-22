Cântecul pâinii este o carte scrisă împreună de tatăl Al și fiica Kitty și e în egală măsură o carte de rețete de brutărie și patiserie și o poveste emoționantă despre cum reușește o familie să treacă peste o boală severă a copilului cu ajutorul brutăritului.

În 2018, când fiica lor Kitty avea 14, Al și Katie Tait, un cuplu de englezi din Oxfordshire, au început să observe că s-a schimbat dincolo de ce te aștepți în perioada adolescenței. Nu mai mânca, nu mai voia să meargă la școală, nu mai voia nici să se dea jos din pat.

Diagnosticul de depresie clinică a venit curând după și i-a umplut pe părinți de teamă – să nu-și piardă copilul – și de vină – de ce s-a întâmplat asta?.

Cum scrie și Al în primul capitol al cărții, au înțeles repede că depresia nu e din vina cuiva și nu a existat niciun factor pe care să pui degetul ca principalul motiv. Așa că focusul lor s-a mutat de la vină la “ce putem face?”.

Cartea adună mărturiile celor doi, tată și fiică, și cum se vede un astfel de diagnostic din interiorul lui și de lângă. Pe lângă tratamentul supravegheat medical, au încercat multe lucruri care să o motiveze pe Kitty, de la grădinărit la cusut.

Singurul lucru care a mișcat ceva – și s-a dovedit providențial – a fost când Al a făcut o pâine fără frământare și întreaga magie a procesului i-a atras atenția fetei.

De la banalitatea celor patru ingrediente – făină, apă, sare, puțină drojdie – amestecate într-un bol și lăsate să dospească la rece peste noapte, la explozia de gust, miros, textură, sunet și culoare pe care a adus-o pâinea proaspăt scoasă din cuptor, ceva a mișcat în sufletul ei.

Au continuat prin a face pâine împreună, apoi au învățat să facă și pâine cu maia, apoi o mulțime de produse de patiserie dulci și sărate. Au început să le vândă la piața de weekend sau să facă la comandă pentru vecini. Au mers la cursuri și specializări la Londra.

După câțiva ani, toată povestea a culminat cu deschiderea propriei lor brutării în orașul natal și publicarea acestei cărți, care documentează drumul de la prima pâine la deschidere, și strânge rețetele care le-au marcat această călătorie.

Cântecul pâinii a fost tradusă în limba română de Maria Tănăsescu și publicată la Editura ZYX Books, parte din ZYX Publishing Group, la fel ca HotNews.

Rețeta

Am ales să fac o rețetă ușor de reprodus acasă, chiar dacă nu ai talent de brutar sau un borcan cu maia: gogoși. Am adaptat puțin rețeta, în sensul că am folosit făină integrală și am suplimentat aromele.

Gogoși

15 bucăți

250g făină integrală

40g zahăr alb + extra pentru pudrat

1 linguriță (jumătate de plic) de drojdie instant

5g sare fină

Coaja rasă de la o lămâie și o clementină

2 ouă L

80ml apă

65g unt 82%, la temperatura camerei

Ulei pentru prăjit

În bolul mixerului planetar, amestecă făina, zahărul, drojdia, sarea și coaja de citrice. Adaugă ouăle și apa și frământă, cu cârligul de aluat, până când nu mai vezi niciun pic de făină uscată și aluatul are un aspect neted (fără cocoloașe).

Folosește viteza cea mai mică, nu vrei să activezi glutenul prea mult de acum.

Adaugă untul, tăiat cubulețe. Pune un cubuleț, lasă să fie încorporat, apoi adaugă-l pe următorul, până ai terminat.

Vei avea un aluat moale și lipicios. Așa trebuie să fie.

Acoperă bolul cu un prosop sau folie alimentară și lasă-l să crească într-un loc ferit până s-a dublat în volum. Dezumflă-l, acoperă-l din nou și dă-l la frigider peste noapte.

Dimineață, pregătește o tavă largă ungând-o cu ulei. Unge-te și pe mâini cu puțin ulei și formează bile de mărimea unei mingi de golf din aluatul rece. (Rece nu mai e lipicios, deci formează cât mai repede.) Așază-le la distanță unele de altele, ca să aibă loc să crească. Ies 15-16 bucăți.

Acoperă tava cu folie și lasă-le să crească din nou, la loc ferit, până s-au dublat în volum, cam o oră.

Încălzește cam 3 degete de ulei într-o cratiță mică până ajunge, ideal, la 180C. Dacă nu ai termometru, ține focul la mediu. Nu vrei să fie uleiul prea fierbinte și să se ardă gogoșile pe dinafară și să rămână crude înăuntru.

Alternativ: dacă nu ai răbdare sau timp pentru dospirea la rece, mai lasă să crească aluatul tot la temperatura camerei după ce îl dezumfli, cam o oră, apoi prăjește gogoșile fără să le faci bile, doar luând din aluat cu o lingură și punând direct în ulei. Nu vor ieși perfect rotunde, dar vor fi la fel de bune.

Ia câte o bilă de pe tavă și mai modeleaz-o puțin să fie rotundă, dacă și-a pierdut forma, și pune-o în uleiul fierbinte. Nu pune mai mult de 4-5 deodată, ca să aibă loc să se gătească fără să fiarbă. Dacă au suficient loc, se vor întoarce singure. Dacă nu, ajută-le cu o spatulă. At trebui să se gătească cam 1,5 minute pe fiecare parte.

Scoate-le pe un platou pe care ai pus șervețele de hârtie, ca să absoarbă excesul de ulei. Dă-le prin zahăr tos pentru decor și textură, dacă dorești.

Opțional, poți face și un sos de ciocolată și să le mănânci ca pe churros, după ce le-ai înmuiat în el.

Dacă sunt cumva necoapte la mijloc – depinde aici de temperatura uleiului – dă-le 10 minute la airfryer/cuptor, la 190C cu ventilație, și se vor coace complet. Nu recomand să treci peste prăjit și să le coci direct pentru că e un aluat moale care nu-și poate păstra forma în cuptor.