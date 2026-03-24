O româncă a fost arestată în Germania pentru spionaj în folosul Rusiei

Procurorii germani au anunțat, marți, că două persoane, dintre care una are cetățenie română, au fost arestate pentru spionaj în favoarea Rusiei, fiind bănuite că au strâns informații referitoare la o persoană care furniza drone către Ucraina, informează Reuters.

Serghei N, un cetățean ucrainean, a fost arestat în Spania, iar Alla S., o femeie cu cetățenie română a fost arestată în Germania, se spune în comunicatul procurorilor, care nu au dat numele complete ale celor doi, în conformitate cu legea germană.

„Din decembrie 2025, Serghei N. a spionat o persoană în Germania în folosul unui serviciu rusesc de informații, persoană care furniza drone și piese componente Ucrainei”, se spune în comunicat.

„În acest scop, acuzatul a strâns informații online și a filmat locul de muncă al țintei. Când Serghei N. s-a mutat în Spania, Alla S. a preluat sarcina chiar în luna martie 2026”, au mai precizat procurorii germani.

Un spion GRU, expulzat în ianuarie

De la începutul războiului din Ucraina, s-au intensificat operațiunile de spionaj ale Rusiei în Germania, susțin oficialii de la Berlin.

Ultimul scandal de acest tip a izbucnit în luna ianuarie când Ministerul german de Externe l-a convocat joi pe ambasadorul Rusiei la Berlin pentru a-l informa despre expulzarea unuia din diplomaţii din subordinea acestuia, la o zi după arestarea unei presupuse spioane ruse în cadrul aceleiaşi anchete.

Germania „nu tolerează spionajul” pe teritoriul său, „mai ales sub acoperirea statutului diplomatic”, a comunicat ministerul în reţeaua X.

Conform săptămânalului german Der Spiegel, Berlinul a cerut Moscovei să asigure plecarea din Germania în termen de trei zile a celui vizat, care oficial era ataşat militar la ambasadă, dar în realitate face parte din serviciul militar de informaţii al Rusiei, GRU. El era ofiţerul de dirijare al unei femei cu dublă cetăţenie, germană şi ucraineană, identificată ca Ilona W, care furniza ambasadei informaţii despre ajutorul militar pentru Ucraina şi despre industria de apărare germană.