O româncă a întors toate cele patru scaune la „The Voice UK”. Cine este Teodora Sava

Toți jurații de la „The Voice UK” au fost încântați de prestația Teodorei Sava, prima româncă ajunsă la concursul muzical din Marea Britanie, relatează site-ul local ZiarPiatraNeamț.

În ediția difuzată sâmbătă, 12 septembrie, la audiția pe nevăzute, Teodora Sava, originară din Piatra-Neamț, a întors toate cele patru scaune ale juraților la vocea ei.

Jurații din cel de-al 14-lea sezon al show-ului britanic sunt Kelly Rowland, Sir Tom Jones, will.i.am, precum și Tom Fletcher și Danny Jones, membri ai formației McFly, care împart un scaun dublu.

Teodora a ales să continue în concurs în Team Will.

Înainte ca audiția sa să fie difuzată, Teodora Sava i-a îndemnat pe susținătorii ei din România și din diaspora să o susțină și să o urmărească la „The Voice UK”.

„Am muncit enorm și mi-am pus sufletul pe tavă pentru momentul pe care sper să-l urmăriți sâmbătă”, a spus Teodora, într-un mesaj transmis înaintea emisiunii.

Teodora Sava, în vârstă de 24 de ani, a ajuns, în 2013, în finala „Next Star”, iar în 2017 a participat la sezonul 7 al „X Factor România”, unde a ajuns în etapele live ale competiției. În 2024, a obținut Premiul II la concursul „Români Talentați în Diaspora”, organizat de EventUp.

A urmat cursurile Liceului de Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamț, continuându-și apoi pregătirea la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București. Ulterior, Teodora s-a mutat în Marea Britanie și a absolvit BIMM University London, potrivit sursei citate.

În prezent, artista activează la Londra sub numele TÉODORA, ca interpretă, compozitoare și producătoare. Într-un interviu publicat în august 2026 de UD Music, ea își descria stilul drept o combinație de dark pop și R&B, cu influențe balcanice, și vorbea despre dorința de a integra tot mai mult rădăcinile românești în muzica sa.