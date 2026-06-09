O rulotă produsă de o companie din Turcia se transformă într-o locuință de peste 20 de metri pătrați. Cum funcționează sistemul de extindere

O rulotă care ocupă puțin peste 8 metri pătrați în timpul transportului se poate transforma, după instalare într-o locuință cu o suprafață de peste 20 de metri pătrați. Modelul, prezentat de un producător din Turcia, prevede două extensii laterale care se deschid asemenea unui acordeon și măresc spațiul de locuit. Conceptul nu este complet nou, dar este unic în oferta actuală, potrivit site-ului Auto Evolution.

Compania turcă Ortsan Kapali Alan Sistemleri, prin brandul Ortsan Outdoor, este specializată în garaje extensibile pentru mașini, ATV-uri și motociclete, precum și în corturi de mari dimensiuni. Experiența acumulată în aceste domenii a stat la baza lansării Mini House în 2023, când tehnologia folosită pentru adăposturile extensibile a fost adaptată unei rulote.

Cum funcționează rulota

Cea mai cunoscută aplicație a conceptului a fost realizată în 1985 de arhitectul și designerul olandez Eduard Böhtlingk, prin prototipul De Markies („Copertina”), cunoscut și sub numele de „Acordeonul”. Până astăzi, acesta rămâne una dintre cele mai apreciate implementări ale ideii.

Modul în care Mini House se extinde este similar, însă interiorul este diferit.

Rulota este construită pe un șasiu robust din oțel, cu o singură axă, amplasat mai aproape de sol pentru o stabilitate mai bună.

Producătorul nu oferă detalii despre construcția caroseriei, însă precizează că secțiunile textile sunt impermeabile și foarte rezistente. Mini House deține certificarea O2, ceea ce înseamnă că respectă standardele internaționale de transport și circulație rutieră.

În timpul transportului măsoară 4 metri lungime și 2,1 metri lățime, ocupând doar 8,4 metri pătrați. Odată extinsă, suprafața disponibilă depășește 20 de metri pătrați.

Proprietarii beneficiază de un dormitor separat și de un spațiu multifuncțional care poate servi drept living, balcon sau terasă. Rulota este tractată ca un model clasic.

Bucătărie și baie într-un spațiu compact

Baia ocupă întreaga lățime a părții frontale, în timp ce bucătăria se întinde pe aproape toată lungimea unei laturi.

Pentru o rulotă atât de compactă, bucătăria este impresionant de mare. Dotările standard includ un frigider de 90 de litri alimentat la 12V, o plită cu două arzătoare pe gaz, o chiuvetă rotundă din inox, numeroase spații de depozitare și o masă retractabilă ascunsă într-un sertar.

Și baia este mai generoasă decât te-ai aștepta, în principal datorită unui perete întreg dedicat dulapurilor și spațiilor de depozitare. Din cauza mecanismelor de extindere, zonele laterale nu oferă spații suplimentare pentru bagaje, astfel că depozitarea se realizează în bucătărie, baie și într-un compartiment amplasat pe timonă.

Compania a oferit un exemplar complet echipat familiei Atik, cunoscută pe YouTube pentru testarea celor mai noi și mai neobișnuite rulote și echipamente de camping. Aceștia au petrecut două zile folosind Mini House și au putut verifica nivelul de confort și funcționalitate.

Mini House este proiectată și pentru autonomie extinsă. Pe acoperiș sunt montate panouri solare cu o putere totală de 470 W, conectate la o baterie litiu de 200 Ah și la un invertor. Rulota dispune de două rezervoare de câte 200 de litri, unul pentru apă curată și unul pentru ape gri. Nu există rezervor pentru ape negre, deoarece toaleta este de tip casetă și are propriul recipient care trebuie golit periodic.

Printre dotările standard se numără și o sobă pe lemne. Producătorul menționează, de asemenea, un sistem de aer condiționat, un încălzitor diesel Webasto și un televizor inteligent cu infrastructură multimedia integrată. Toate funcțiile rulotei, de la extinderea „aripilor” până la iluminat, încălzire și climatizare, pot fi controlate prin intermediul unei tablete care funcționează ca centru de comandă.

Montarea în camping necesită câteva operațiuni suplimentare, însă acestea nu sunt complicate și nu necesită experiență specială. Partea mai laborioasă este amenajarea spațiilor după extindere, inclusiv umflarea patului și rearanjarea mobilierului.

Prețurile pornesc de la 890.000 de lire turcești, echivalentul a aproximativ 19.300 de dolari la cursul actual. Suma nu include taxele, transportul sau eventualele personalizări interioare, disponibile deoarece fiecare exemplar este realizat la comandă.