„O să mai zbor de o sută de ori”. Ponta, după scandalul avionului privat spre Mykonos. Ce acuzații face

Fostul premier Victor Ponta a calificat drept „propagandă” dezvăluirile privind zborul privat la Mykonos. El susține că a mers în Grecia să atragă investitori și că și-a plătit singur cheltuielile.

Miercuri, la ieșirea din biroul lui Sorin Grindeanu de la Camera Deputaților, Ponta a vorbit unui grup de jurnaliști despre faptul că România se află în faliment, iar Nicușor Dan trebuie să desemneze cât mai repede un premier pentru ieșirea din criza politică.

Jurnaliștii l-au întrebat pe fostul premier cum comentează faptul că, în contextul în care „România este în faliment”, oficiali ai statului folosesc curse aeriene de lux.

NewsCenter a dezvăluit luni că judecătorul CCR Cristian Deliorga și alte zece persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit, în iulie 2026, același avion privat către Mykonos. Printre cei aflați la bord s-a numărat și fostul premier Victor Ponta.

„Asta e propaganda voastră, să o salvați pe doamna Tănăsescu, ați inventat povestea cu Deliorga”, a spus Ponta. El a acuzat că faptul că presa vorbește despre Deliorga este o contra-propagandă menită să acopere întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan.

Întrebat dacă a fost sau nu la bordul avionului, el a răspuns: „Și o să mai zbor de o sută de ori când e vorba să conving oameni de afaceri să investească în România”.

„Și i-ați convins? Cu ce a ajutat prezența domnului Deliorga?”, a insistat un jurnalist. „Sunt foarte vaccinat pe propagandă. Pot să vă povestesc că eu mi-am făcut datoria și o să mi-o fac de fiecare dată”, a replicat Ponta.

Fostul premier a susținut că „totdeauna își plătește din buzunar” toate cheltuielile și a precizat că va dezvălui numele oamenilor de afaceri cu care s-a întâlnit pe insula elenă abia după ce România va avea un guvern instalat.