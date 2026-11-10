O scrisoare despre care ar fi vrut să știe și Mihai Viteazul, scoasă la licitație! Expeditorul, un fost aliat, cerea ajutor Papei 

Două piese scoase la licitație de Casa A10 by Artmark evocă amănunte uitate din povestea alianței dintre Mihai Viteazul, domnul Țării Românești, și Sigismund Báthory, principele Transilvaniei, de acum mai bine de patru secole. Cei doi au luptat împreună împotriva otomanilor, în toamna lui 1595, dar câțiva ani mai târziu prietenia lor se transforma în rivalitate, mai ales după abdicarea lui Báthory și plecarea sa din Alba Iulia.

În aceste împrejurări, domnitorul ar fi avut motive să citească atent scrisoarea pe care fostul său aliat o trimitea episcopului Alfonso Visconti, pe care îl ruga să-i mijlocească protecția Papei. Documentul, fascinant din punct de vedere istoric, a fost semnat olograf de principe la 28 aprilie 1598. Scrisoarea are în Licitația de Artă Istorică un preț de pornire de 1.500 de Euro.

Selecția aceluiași eveniment include și un fals de epocă, o monedă 1 Taler din aceeași perioadă. Piesa are un preț de pornire de 300 de Euro și este considerată de specialiștii numismați la mare căutare. „Este remaracbilă această monedă Sigismund Báthory contrafăcută, pentru că există colecționari specializați doar în falsuri de epocă. Astfel de operațiuni de falsificare au fost chiar unele de stat, îndreptate de la o putere către alta, pentru destabilizare. Avem și mențiuni despre astfel de monede, despre faptul că au pricinuit mari pierderi în târguri, așa cum s-a întâmplat și în Polonia”, explică arheologul Ioan-Andi Pițigoi.

O gravură din 1596 cu chipul lui Sigismund Báthory completează în aceeași licitație seria dedicată controversatului principe. A fost realizată probabil într-un atelier austriac și are un preț de pornire de numai 100 de Euro. Înaintea fotografiilor oficiale și a afișelor de campanie din epoca recentă, o gravură ca aceasta, tipărită în mai multe exemplare, putea face cunoscut un conducător dincolo de hotarele țării sale. În acest fel, Báthory devenea din ce în ce mai vestit în Europa, la doar un an după ce luptase alături de Mihai Viteazul.

Broșă cifru Regele Carol I (argint, diamante)

Din vremuri mai apropiate de noi, licitația prezintă și o sabie de ofițer de marină din vremea Regelui Carol I – piesă mult mai rară decât modelul destinat armatei terestre, de la 800 de Euro, o spectaculoasă broșă cu cifrul Regelui Carol I, cu diamante, de la 900 de Euro, precum și o decorație a Parlamentului interbelic – ordinul „Vulturul Parlamentar”, în grad de comandor, realizat din argint și datat în jurul anului 1933, cu prețul de pornire de 500 de Euro.

Toate obiectele istorice integrate în acest eveniment pot fi vizitate gratuit la Galeriile Artmark, ca de obicei, zilnic (de luni până duminică), de la 10:00 la 20:00. Licitația de Artă Istorică, care cuprinde și o importantă secvență de Numismatică, este programată în data de 26 noiembrie, exclusiv online, de la ora 12:00, pe Platforma Artmark Live. Pot fi deja depuse și oferte de licitație, pentru fiecare eveniment Artmark. Este necesară doar întocmirea unui cont de colecționar, aici, proces care este, de asemenea, gratuit.

Articol susţinut de A10 by Artmark