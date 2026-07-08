O serie de îmbolnăviri misterioase la Marele Canion provoacă nedumerire în SUA, care au deschis o anchetă

Se pare că un lucru îi îmbolnăvește pe cei care fac rafting în Marele Canion, iar nimeni nu știe cu siguranță despre ce este vorba, scrie Gizmodo.

În ultimele luni, mai multe persoane care au practicat rafting în Marele Canion au raportat că s-au confruntat cu episoade prelungite de boală după încheierea excursiilor, fără să existe deocamdată o explicație clară privind cauza.

Oficialii din cadrul Serviciului Parcurilor Naționale din SUA sunt la curent cu aceste relatări și desfășoară o investigație.

„În acest moment, investigația este în desfășurare și nu putem comenta amploarea cazurilor de îmbolnăvire, posibilele diagnostice sau alte detalii atât timp cât ancheta este în curs. Vom comunica publicului informații suplimentare pe măsură ce acestea vor deveni disponibile”, a transmis Serviciul Parcurilor Naționale într-un comunicat oferit revistei Paddling Magazine la sfârșitul săptămânii trecute.

O cauză comună a îmbolnăvirilor la Marele Canion?

Jurnaliștii revistei au stat de vorbă cu Matt Wappett, una dintre persoanele afectate de această boală misterioasă.

Potrivit acestuia, el s-a îmbolnăvit pentru prima dată la trei zile după încheierea unei excursii cu pluta, la începutul lunii iunie, dezvoltând o infecție gravă la genunchi. Deși antibioticele au tratat infecția de la genunchi, el continuă să sufere de atunci de o serie de alte simptome, inclusiv oboseală, febră, dureri articulare și musculare. De asemenea, a fost diagnosticat cu pneumonie.

„În ultima lună a fost ca și cum aș fi avut gripă în permanență, ceea ce este destul de incredibil. Nici eu și nici medicii nu știm în acest moment dacă infecția pe care am avut-o la genunchi are legătură cu toate acestea. Nimeni nu pare să știe”, a declarat Wappett pentru Paddling Magazine.

Alte persoane au publicat mesaje în grupul de Facebook Grand Canyon Private Boaters, relatând că se confruntă cu afecțiuni misterioase și simptome similare. La fel ca Wappett, acestea au petrecut timp făcând rafting în Marele Canion în lunile mai și iunie.

Despre ce ar putea fi vorba?

Wappett a spus că el și medicii săi așteaptă încă rezultatele analizelor care urmăresc să depisteze eventuale semne de febra văii, febră dengue sau infecție cu hantavirus.

În grupul de Facebook au fost avansate și alte ipoteze privind cauza îmbolnăvirilor, de la boli transmise prin căpușe, precum boala Lyme și febra pătată a Munților Stâncoși, până la afecțiuni asociate cu solul și apa contaminate, cum ar fi leptospiroza și legioneloză. Desigur, rămâne posibil și ca aceste cazuri să nu aibă nicio legătură între ele.

Deocamdată, Serviciul Parcurilor Naționale colaborează cu alte agenții pentru a contacta persoanele care ar putea face parte din acest posibil grup de cazuri și i-a intervievat deja pe Wappett și pe alți oameni afectați.

Serviciul Național al Parcurilor din SUA a sfătuit persoanele care au vizitat recent Marele Canion și prezintă simptome similare să contacteze biroul său pentru sănătate publică.

FOTO articol: Nicholas Motto / Dreamstime.com.