Nici n-am clipit bine, că ne-am trezit în decembrie, luna cadourilor și a surprizelor. Pentru mulți dintre noi, vine la pachet cu liste de cumpărături, pregătiri pentru masa de Crăciun, cadouri pentru cei dragi și, uneori, cu prea puțin timp pentru toate. Dar, dincolo de toată agitația, este și luna micilor bucurii, a tradițiilor și a momentelor care fac așteptarea sărbătorilor mai frumoasă. Anul acesta, Kaufland aduce o astfel de surpriză direct pe telefonul clienților: un calendar de Advent care ascunde, în fiecare zi, o nouă promoție. Și nu e timp de pierdut, pentru că surprizele te așteaptă doar până pe 24 decembrie!

Luna decembrie are un farmec aparte și sunt convinsă că abia așteptai să te trezești din nou în acea atmosferă de poveste. Orașele se îmbracă în luminițe, vitrinele se umplu de decorațiuni, iar gândurile noastre zboară deja la masa de Crăciun, la cadourile pe care vrem să le oferim și la serile petrecute alături de familie. Și, bineînțeles, la întrebarea care revine în fiecare an: oare ce le mai cumpărăm celor dragi?

Între alergătura după cadouri, planurile pentru sărbători și listele de cumpărături care par să crească de la o zi la alta, uităm uneori să ne bucurăm de lucrurile mici. De acele surprize care ne fac să zâmbim fără vreun motiv anume și care aduc un strop de magie într-o zi obișnuită. Iar dacă tot vorbim despre surprize, una dintre tradițiile care au devenit tot mai îndrăgite în ultimii ani este calendarul de Advent. Îl știi, nu? Acela care îți dă un motiv în plus să aștepți cu nerăbdare ziua următoare.

Ideea este simplă: în fiecare zi, până la Crăciun, deschizi o nouă cutie și descoperi ce se ascunde în spatele ei. Dacă în copilărie surpriza putea fi o ciocolată sau un mic dar, acum poate veni și sub forma unei promoții la produsele pe care oricum le-ai pune în coșul de cumpărături. Pornind de la această tradiție, Kaufland lansează „Calendarul cu XTRA Surprize de Crăciun”, disponibil în aplicația Kaufland Card XTRA, în perioada 1-24 decembrie. Practic, 24 de zile în care ai câte un motiv în plus să-ți verifici telefonul. Și, de data aceasta, nu pentru mesaje sau notificări, ci pentru a descoperi ce surpriză te așteaptă.

24 de zile, 24 de ocazii de a descoperi o surpriză

Începând cu prima zi de iarnă, utilizatorii aplicației Kaufland Card XTRA vor putea deschide zilnic câte o căsuță din calendarul virtual. În spatele fiecăreia se ascunde un cupon-surpriză, cu o promoție exclusivă la produse dintr-o selecție variată. Și aici vine partea interesantă: nu știi dinainte ce vei descoperi. Fiecare zi aduce ceva diferit, astfel încât surpriza de astăzi nu va fi aceeași cu cea de mâine. Poate fi tocmai acel mic motiv de bucurie care îți lipsea într-o dimineață aglomerată de decembrie.

În plus, printre surprize se vor regăsi și promoții cu care Kaufland și-a obișnuit deja clienții în preajma Crăciunului și pe care aceștia le așteaptă cu nerăbdare de la un an la altul. Așa că, fie că ești dintre cei care își pregătesc cumpărăturile de sărbători din timp, fie că lași totul pe ultima sută de metri, merită să arunci zilnic o privire în aplicație. Nu de alta, dar ar fi păcat să ratezi tocmai surpriza care ți-ar fi prins bine. Calendarul va fi activ până pe 24 decembrie, inclusiv, chiar în Ajunul Crăciunului.

Iar dacă ai început deja să te gândești la cadourile pentru cei mici, Kaufland vine cu o veste bună: în perioada 28 noiembrie – 5 decembrie, jucăriile beneficiază de o reducere de 50%, aplicată direct la casa de marcat. Este o ocazie bună să pregătești din timp surprizele pentru Moș Nicolae sau cadourile de pus sub brad.

Cum funcționează Calendarul cu XTRA Surprize de Crăciun

Și acum, probabil te întrebi: cum funcționează? Ei bine, mecanismul este cât se poate de simplu. Nu ai nevoie de liste complicate sau de prea multe explicații. Trebuie doar să intri zilnic în aplicația Kaufland Card XTRA și să deschizi cutia corespunzătoare zilei respective.

Există însă un detaliu important, pe care ar fi bine să nu-l treci cu vederea: fiecare cupon poate fi utilizat o singură dată și este valabil exclusiv în ziua în care ai deschis căsuța. Cu alte cuvinte, dacă pe 5 decembrie ai descoperit o promoție care îți face cu ochiul, nu o poți păstra pentru 6 sau 7 decembrie. Trebuie să profiți de ea în aceeași zi.

Tocmai de aceea, calendarul vine și cu o mică provocare: să nu uiți să-l verifici zilnic. Până la urmă, durează doar câteva clipe să descoperi ce se ascunde în spatele unei cutii, iar surpriza s-ar putea să fie exact pe gustul tău.

Un motiv în plus să te bucuri de fiecare zi din decembrie

Să recunoaștem, decembrie este una dintre cele mai frumoase luni ale anului, dar și una dintre cele mai aglomerate. Între cumpărăturile pentru masa de Crăciun, cadourile pentru familie, întâlnirile cu prietenii și toate lucrurile pe care vrem să le rezolvăm înainte de sfârșitul anului, zilele parcă trec mai repede ca oricând. Și totuși, farmecul sărbătorilor stă și în acele momente mici, pe care nu le trecem neapărat în calendar: o cafea băută în liniște, o seară cu cei dragi, mirosul de cozonac sau bucuria de a descoperi ceva neașteptat.

Calendarul cu XTRA Surprize de Crăciun vine să adauge încă un astfel de moment în rutina zilnică. Fie că pregătești masa de sărbători, faci cumpărăturile obișnuite pentru familie sau pur și simplu ești curios să vezi ce a pregătit Kaufland, în fiecare zi te așteaptă o nouă promoție. Și poate că tocmai acesta este farmecul unui calendar de Advent: nu știi niciodată ce se ascunde în spatele următoarei cutii. Iar uneori, bucuria de a descoperi surpriza este la fel de frumoasă ca surpriza în sine.

Așa că, între 1 și 24 decembrie, fă-ți un mic obicei din a intra zilnic de dimineață în aplicația Kaufland Card XTRA. Deschide cutia zilei, descoperă surpriza și, dacă îți face cu ochiul, nu o lăsa pe mâine. Pentru că mâine te așteaptă deja alta!

Articol susținut de Kaufland