O țară europeană care se confruntă cu incursiuni de drone testează un sistem dezvoltat în Ucraina

Lituania testează un sistem de supraveghere aeriană dezvoltat în Ucraina pentru a proteja împotriva amenințărilor generate de drone, a declarat vineri ministrul apărării, Robertas Kaunas, citat de dpa.

„Amenințările aeriene se schimbă rapid, așa că ne adaptăm soluțiile în consecință. În loc să dezvoltăm totul de la zero, adaptăm sistemele care au fost deja folosite în Ucraina”, a afirmat Kaunas, transmite Agerpres.

Ucraina, aflată în al cincilea an de apărare împotriva unei invazii ruse la scară largă, este considerată lider mondial în războiul cu drone.

Potrivit autorităților lituaniene, sistemul „Sky Fortress” folosește inteligența artificială pentru a detecta și urmări dronele și rachetele de croazieră care zboară la joasă altitudine, pe baza semnăturilor lor acustice sau electromagnetice. Sistemul poate clasifica obiectele detectate în timp real, a indicat ministrul apărării lituanian.

Mai multe incidente implicând drone au avut loc deja în Lituania și în celelalte două state baltice, Estonia și Letonia, în contextul războiului în Ucraina. De mai multe ori, drone ucrainene lansate de Kiev pentru a lovi ținte în nord-vestul Rusiei au deviat de la traiectorie în urma bruiajului rusesc și au intrat în spațiul aerian al țării baltice, unde s-au prăbușit. De asemenea, drone rusești venind din Belarus au intrat în spațiul aerian al Lituaniei, amintește dpa.