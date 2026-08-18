O țară vrea să plătească echivalentul a 1.420 de lei în numerar fiecărui cetățean, datorită productivității AI

Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, a anunţat un plan conform căruia fiecare persoană va primi anul viitor un ajutor universal în valoare de 10.000 de dolari noi taiwanezi (aproximativ 314 dolari) în numerar, o măsură posibilă graţie creşterii economice puternice impulsionată de ascensiunea inteligenţei artificiale (AI), informează EFE, scrie Agerpres.

Preşedintele a lansat propunerea luni, la finalul unei şedinţe privind bugetul pentru 2027, ale cărui detalii vor fi dezvăluite joia viitoare şi care va necesita aprobarea Parlamentului, pentru a fi adoptat.

Lai a precizat că proiectul va include o creştere a cheltuielilor cu 235,7 miliarde de dolari taiwanezi (7,407 miliarde de dolari americani) pentru o „distribuţie universală în numerar” în valoare de 10.000 de dolari taiwanezi pentru fiecare persoană, astfel încât „dividendul AI să fie împărţit de întreaga populaţie”.

„Modul în care fiecare persoană şi familie utilizează aceşti 10.000 de dolari taiwanezi depinde de fiecare: pot fi folosiţi pentru a plăti educaţia copiilor, a îngriji persoanele în vârstă, a uşura poverile familiale sau pentru a creşte consumul şi a sprijini afacerile locale”, a declarat Lai Ching-te.

Liderul taiwanez a subliniat că, odată ce această plată va fi încorporată, bugetul pe 2027 va menţine un echilibru între venituri şi cheltuieli, fără a creşte datoria netă. De asemenea, el a subliniat că economia locală este aşteptată să crească cu 11,05% în 2026, conform previziunilor oficiale, ceea ce ar reprezenta cea mai bună performanţă a economiei taiwaneze din ultimii 39 de ani.

Taiwanul, ţara unde îşi are sediul cel mai mare producător mondial de semiconductori avansaţi (TSMC) şi cel mai mare producător de produse electronice şi servere AI (Foxconn), este una dintre ţările care au beneficiat cel mai mult de boom-ul inteligenţei artificiale.

În prima jumătate a acestui an, exporturile Taiwanului de componente şi dispozitive tehnologice au crescut cu peste 47% faţă de perioada similară a anului precedent.

Insula a distribuit deja ajutoare similare – 10.000 de dolari noi taiwanezi în numerar – anul trecut, ca parte a unui buget special care viza, în parte, atenuarea impactului tarifelor vamale americane şi a inflaţiei. Atunci, cetăţenii taiwanezi, rezidenţii permanenţi străini şi soţii/soţiile străini ai cetăţenilor taiwanezi cu permise de şedere au fost eligibili pentru a beneficia de ajutoare.