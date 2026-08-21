O țuică de kiwi în Bulgaria. Recomandări de citit în vacanță, în ediția de duminică, 23 august, a newsletterului HotBooks

Am plecat în vacanță în Bulgaria luând cu mine trei cărți înfoliate, despre care nu știam aproape nimic. Voiam să fac o ediție solară a newsletter-ului HotBooks, de sfârșit de august, însă m-am trezit cu o carte despre moarte, o satiră amară despre societatea bulgară și un roman despre traumele generaționale. Despre ce cărți este vorba, în ediția de duminică, 23 august, a newsletterului HotBooks.

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Pentru această duminică, vă invit să ieșim puțin din format. Să ne urcăm în mașină, să mergem fără Google Maps printre lanurile de floarea-soarelui, deja pe jumătate uscate, ale Bulgariei și să ne uităm un pic peste gard. Vă propun un jurnal de sfârșit de sezon, despre lecturi, călătorii și o țuică de kiwi autentic bulgărească.

Călătoria începe cu ,,Grădinarul și moartea”, cartea fabuloasă a lui Gheorghi Gospodinov, care își inventează singură genul. Cum îi spui tatălui tău că îl iubești? Poate printr-o carte care îi reconstituie viața și moartea din întâmplări banale, anecdote, plante, mâncăruri, conversații cu vecini, ardei copți la chushkopek, ultima mandarină, geaca de piele, lamele de ras din Germania.

Un om care s-a născut la sfârșitul Celui de-Al Doilea Război Mondial, a trăit comunismul și prăbușirea lui, nu s-a adaptat la lumea de după și și-a cultivat mereu singura avere: grădina de flori, fructe și legume. Într-o societate în care nu se exprimau sentimente, limbajul de iubire al mamelor erau plăcintele. Limbajul de iubire al taților erau grădinile.

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Bonus: mai vorbim despre un film și despre țuica de kiwi autentic bulgărească, o descoperire care i-ar fi plăcut tatălui lui Gospodinov.