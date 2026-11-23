Ana Ignat are 74 de ani și, deși anul trecut avea în corp „o bombă cu ceas“, așa cum i-a descris medicul tumora care ajungea de la rinichi până în inimă, astăzi este mai optimistă decât înainte de diagnostic, și-a reluat activitatea obișnuită și are și mai multă încredere în medici. În ultimii doi ani a trecut prin două operații cu riscuri majore, ambele reușite, la Spitalul MedLife Humanitas, sub coordonarea medicului urolog Vlad Schițcu. Prima a necesitat colaborarea cu chirurgul cardiovascular Alexandru Oprea, iar a doua, realizată minim invaziv, i-a salvat singurul rinichi rămas.

Ana Ignat este pensionară de 24 de ani, iar după ce s-a pensionat, la 50 de ani, a început o nouă viață, împreună cu soțul ei: și-au deschis o mică afacere la țară, de care se ocupă amândoi și care le dă ocupație, sens și posibilitatea să călătorească, atunci când pot. De altfel, era într-o vacanță în Egipt anul trecut, când a început să se simtă mai obosită ca oricând, iar starea de greață și de vomă, pe care le avea de ceva vreme, deveneau din ce în ce mai supărătoare.

La întoarcerea acasă, în Piatra-Neamț, a mers direct la o consultație medicală la o clinică privată, iar după o ecografie abdominală, medicul a trimis-o la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean. Aici a făcut imediat o tomografie computerizată care i-a atras atenția medicului urolog. „Medicul urolog mi-a zis: «Noi nu putem trata ceea ce aveți dumneavoastră. Doar la București sau la Cluj». Atunci, domnul doctor a dat telefon la urologie, la Cluj-Napoca, a vorbit cu domnul doctor Vlad Schițcu, despre care știa că operează cazuri complicate, și mi-a zis că trebuie să merg acolo, să mă vadă“, povestește pacienta.

„Aveți o bombă cu ceas. În orice moment se putea întâmpla un final nefericit“

La Cluj, la MedLife Humanitas, Ana Ignat a aflat cât de gravă era, de fapt, situația. „În septembrie 2025, pacienta s-a prezentat la mine cu diagnosticul de tumoră renală dreaptă, de 11 centimetri. Vorbim despre un rinichi care are undeva între 10 și 12 centimetri, deci tumora ocupa practic întregul rinichi“, confirmă dr. Vlad Schițcu, medic chirurg urolog.

Ceea ce făcea cazul deosebit de dificil nu era însă doar dimensiunea tumorii, ci faptul că aceasta s-a extins și în interiorul vaselor de sânge. Medicii numesc această extensie tromb tumoral. Spre deosebire de un cheag de sânge obișnuit, trombul tumoral este format din țesut malign care pătrunde și se dezvoltă în interiorul unui vas de sânge. „În mod obișnuit, descoperim trombi tumorali de unu-trei centimetri. Dar aici aveam un tromb tumoral de 14 centimetri, care trecea din cavitatea abdominală, depășea diafragma și ajungea în torace, unde se continua până la vărsarea venei cave în inimă și, mai exact, în atriul drept”, explică medicul.

Practic, tumora pornită de la rinichiul drept a ajuns la inimă prin vena cavă inferioară, unul dintre cele mai mari vase de sânge din organism.

Dr. Schițcu își amintește că i-a explicat pacientei cât de periculoasă devenise situația: „I-am spus: «În momentul în care povestiți cu mine, aveți o bombă cu ceas. Dacă tușiți sau vă loviți și se desprinde o bucată din trombul tumoral, în orice moment se poate întâmpla un final nefericit»“.

Doamna Ignat a înțeles riscurile și spune că nicio secundă nu și-a pierdut încrederea. Dimpotrivă, discuțiile cu medicii au ajutat-o să accepte intervenția. „M-am gândit că o fi ceva complicat, dar să știți că am avut mare încredere în medici. Și am ajuns pe mâna unor medici foarte, foarte buni“, spune pacienta.

Prima operație: o intervenție complexă și o echipă multidisciplinară

Pentru îndepărtarea tumorii ajunse până la inimă nu era suficientă o operație obișnuită de extirpare a rinichiului. Dr. Schițcu spune că dificultatea intervenției consta tocmai în nevoia de a îndepărta atât rinichiul afectat, cât și țesutul tumoral care ajunsese până în inimă, fără să permită desprinderea acestuia și riscul pe care l-ar fi presupus migrarea acestuia în fluxul sangvin.

Dr. Vlad Schițcu a colaborat, așadar, cu dr. Alexandru Oprea, chirurg cardiovascular, pentru o operație care a necesitat inclusiv folosirea circulației extracorporale. „În cazul trombilor foarte mari, care ajung până la nivelul inimii sau deasupra ficatului, riscul operator este foarte mare, pentru că trombul nu poate fi extras de jos. Atunci se pune pacientul pe circulație extracorporală, se deschide inima și se abordează vena cavă și de sus, și de jos, de la nivelul rinichiului“, explică dr. Oprea. Circulația extracorporală presupune folosirea unui aparat care preia temporar funcția de pompare a sângelui și de oxigenare a acestuia. În acest fel, chirurgii pot interveni asupra inimii și a vaselor mari în condiții controlate.

Operația a presupus îndepărtarea rinichiului drept, extragerea trombului tumoral din vena cavă și din inimă, dar și reconstrucția porțiunii de venă afectate. „Dificultatea cea mai mare este întotdeauna refacerea venei cave și scoaterea trombului tumoral, care uneori este aderent la venă. Porțiunea pe care este aderent trebuie secționată. Se îndepărtează vena împreună cu tumora, după care se reconstruiește“, explică dr. Oprea complexitatea intervenției.

Unul dintre riscurile majore era desprinderea unei bucăți din formațiunea tumorală în timpul manevrelor chirurgicale. Tocmai de aceea, astfel de intervenții necesită colaborarea mai multor specialități. „Venim mai mulți, din mai multe specialități, și abordăm cazul în felul acesta“, spune dr. Oprea, precizând că intervențiile pentru trombi tumorali care ajung până la inimă sunt, totuși, rare.

Examenul histopatologic a confirmat ulterior un cancer renal cu grad ridicat de agresivitate, dar tumora a fost eliminată complet.

„A treia zi după operație am început să fac câțiva pași“

Recuperarea după operație a fost surprinzător de rapidă: „M-am trezit la terapie intensivă, cu aparatul respirator la nas, cu asistentele și doctorii care mi-au acordat o atenție deosebită. După aceea am început să mă forțez să mănânc, să mă ridic, prima oară în fund, apoi, a treia zi, să mă plimb pe hol“, povestește ea.

La cinci zile de la operație a plecat pe lungul drum spre casă fără probleme. Recuperarea a continuat acasă, iar ulterior a început tratamentul oncologic. „Am făcut imunoterapie vreo 15 ședințe, din trei în trei săptămâni. M-am simțit foarte bine, chiar foarte bine. Am avut poftă de mâncare. Eram un om normal. Analizele pe care le făceam din trei în trei săptămâni ieșeau bune“, își amintește ea.

Dr. Schițcu explică faptul că imunoterapia administrată după intervenție avea rolul de a reduce riscul reapariției cancerului sau al dezvoltării unor eventuale micrometastaze, adică al unor celule tumorale care ar fi putut părăsi tumora înainte de operație și care nu puteau fi identificate prin investigațiile obișnuite.

O nouă tumoră, la singurul rinichi rămas. „Riscul era să ajungă la dializă“

Timp de câteva luni, evoluția a fost favorabilă. Însă la aproximativ șase luni de la prima intervenție, investigațiile imagistice au evidențiat o formațiune suspectă, de aproximativ un centimetru, la rinichiul stâng. Era localizată într-o zonă dificilă, în apropierea vaselor de sânge și a structurilor prin care urina este colectată și transportată mai departe.

Medicii au decis inițial să o monitorizeze. O nouă intervenție presupunea riscuri importante, mai ales că pacienta trecuse deja printr-o operație abdominală extinsă. „Prima intervenție a lăsat în urmă foarte multe aderențe, foarte multă fibroză. Ca să explic mai simplu, este ca atunci când ai un caiet nou, în care poți răsfoi ușor paginile, iar apoi cineva varsă pe el apă cu zahăr și paginile se lipesc. Nu mai poți ajunge la pagina dorită“, explică dr. Schițcu.

Aceasta era doar una dintre dificultăți. Mai important, orice complicație care ar fi dus la îndepărtarea rinichiului stâng ar fi însemnat pierderea completă a funcției renale și nevoia de dializă.

La următoarea reevaluare, după alte șase luni, formațiunea își dublase dimensiunea, ajungând la aproximativ doi centimetri, ceea ce l-a determinat pe chirurg să grăbească intervenția chirurgicală la nivelul rinichiului rămas. „Am decis că trebuie să intervenim. Problema era poziția tumorii, în vecinătatea pediculului renal. Dacă ar mai fi crescut spre vasele care alimentează rinichiul, exista riscul ca, după excizie, suturile necesare pentru oprirea sângerării să afecteze vase importante. Puteam să rămânem cu un rinichi pe loc, dar nefuncțional, iar pacienta să ajungă la dializă“, explică medicul.

Prima operație îi dăduse Anei Ignat atât de multă încredere în medicul ei, încât cea de-a doua intervenție i se părea aproape o formalitate. Dr. Schițcu își amintește că a trebuit să-i explice din nou riscurile: deși tumora era mult mai mică decât prima, orice complicație care ar fi impus îndepărtarea rinichiului rămas ar fi însemnat dependența de dializă.

Intervenția minim invazivă care i-a salvat singurul rinichi

De această dată, dr. Schițcu a ales o intervenție minim invazivă, prin laparoscopie 3D. Spre deosebire de prima operație, care necesitase un abord chirurgical deschis și circulație extracorporală, noua intervenție urmărea îndepărtarea formațiunii tumorale și păstrarea unei porțiuni mari de rinichi sănătos.

În timpul operației, medicul a constatat că situația era chiar mai complexă decât se observase la investigațiile imagistice. „Am reușit să scoatem formațiunea tumorală, dar a trebuit să excizez și o parte din bazinetul renal, după care să montez un stent și să fac sutura aparatului urinar superior, pe lângă sutura rinichiului. Operația s-a finalizat cu o evoluție bună, favorabilă și, din fericire, am salvat rinichiul“, explică dr. Schițcu.

Examenul histopatologic a confirmat că și această a doua formațiune era un cancer renal agresiv, dar că, de asemenea, operația a îndepărtat toată tumora. Potrivit medicului, nu era vorba despre o metastază din rinichiul drept în cel stâng, ci despre o altă tumoră, care este posibil să fi existat în dimensiuni foarte mici încă de la momentul primei intervenții, fără să poată fi observată prin investigațiile imagistice de atunci. „Am reușit să ajungem unde ne-am dorit, adică să avem și un rezultat bun oncologic, dar și o pacientă funcțională“, subliniază chirurgul.

„Mi-am reluat programul de zi cu zi“

După cea de-a doua operație, pacienta s-a recuperat și mai repede, iar analizele care monitorizează funcția renală au ieșit bine. „Mă bucur că am putut să-mi reiau programul meu de zi cu zi, la mica noastră afacere de la țară. Bineînțeles că respect regimul alimentar, hidratarea cu apă și odihna“, spune ea.

Chiar dacă experiența medicală nu s-a încheiat încă, pentru că investigațiile au identificat și un nodul pulmonar ce necesită evaluare suplimentară, Ana Ignat își păstrează optimismul. După două intervenții dificile, dar reușite, încrederea ei în medici este mai mare ca oricând.

***

Citește și alte articole informative, pe subiecte medicale, în secțiunea Facem România bine.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe https://www.medlife.ro/.

Articol susținut de MedLife