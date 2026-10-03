O ursoaică cu trei pui, filmată în fața unei mașini pe un drum național din județul Alba

Imaginile au fost surprinse, sâmbătă dimineaţă, pe DN1, în zona podului peste autostrada A10, pe direcţia spre Alba Iulia.

În clipul video trimis de un cititor către Ziarul Unirea, se observă cum ursoaica și cei trei pui înaintează direct pe benzile de circulație.

Animalele sălbatice fug chiar în fața farurilor unui autoturism. În ultimele cadre, o parte dintre urși aleargă pe mijlocul benzii, în timp ce ceilalți merg pe marginea drumului, chiar lângă parapet.

Acesta nu este un incident izolat. În ultima perioadă, prezența urșilor pe carosabil sau în apropierea zonelor locuite a fost semnalată frecvent și în alte puncte din județul Alba.