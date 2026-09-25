O ursoaică rănită a fost eutanasiată, în Braşov. Animalul nu se putea deplasa

O ursoaică rănită a fost eutanasiată, vineri, în zona Pietrele lui Solomon din Braşov. Animalul nu se putea deplasa, existând suspiciunea că avea un traumatism grav la coloana vertebrală, astfel că specialiştii au decis eutanasierea.

Primăria municipiului Braşov a informat că echipa de intervenţie a fost sesizată, vineri dimineaţă, printr-un apel la 112, privind prezenţa unui urs rănit pe drumul forestier din zona Pietrele lui Solomon.

„Ajunşi la faţa locului, membrii echipei au constatat că animalul nu se putea deplasa, existând suspiciunea unui traumatism grav la nivelul coloanei vertebrale. Având în vedere starea exemplarului şi imposibilitatea acestuia de a se mişca, echipa de intervenţie a decis eutanasierea animalului”, au spus reprezentanţii Primăriei, citați de News.ro.

Potrivit sursei citate, era vorba despre o ursoaică cu vârsta estimată la aproximativ 5-6 ani.