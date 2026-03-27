„O zonă a morții”. De ce regimul din Iran are un avantaj în fața SUA și a aliaților în strâmtoarea Ormuz

Iranul este în avantaj în multe privințe, în parte datorită metodelor sale neconvenționale de război, inclusiv drone ieftine și mine marine, și în parte datorită poziției sale geografice, spun experții citați de CNN.

Strâmtoarea Ormuz este practic închisă de aproape patru săptămâni de regimul de la Teheran, un blocaj care a aruncat piețele mondiale de energie în criză.

Amenințările și atacurile Iranului asupra navelor din Golf au crescut riscul tranzitului, oprind aproape complet traficul prin această strâmtoare, care constituie principala cale de transport pentru aproximativ 20% din petrolul și gazul natural la nivel mondial, precum și pentru îngrășămintele necesare cultivării recoltelor.

Pe măsură ce criza energetică se intensifică, președintele SUA Donald Trump a promovat eforturile diplomatice pentru a pune capăt blocadei, desfășurând în același timp mii de soldați suplimentari în Orientul Mijlociu și chiar analizând posibilitatea ca Marina SUA să escorteze petrolierele.

Aceste două realități îngreunează eforturile Statelor Unite sau ale altor țări de a apăra navele sau de a asigura securitatea militară a strâmtorii.

Pentru Iran este profitabil să păstreze controlul asupra strâmtorii.

Oficialii iranieni au declarat că vor continua să perceapă taxe pentru trecerea în siguranță a unor petroliere prin strâmtoare, după ce Lloyd’s List Intelligence a publicat un raport pe 23 martie în care se afirma că cel puțin două nave au plătit sume mari pentru a traversa.

O zonă a morții

Strâmtoarea Ormuz are o lățime de aproximativ 38 de kilometri în punctul său cel mai îngust, potrivit firmei de analiză maritimă Vortexa.

Mai important, aproape tot traficul maritim se desfășoară pe două rute principale de navigație care sunt și mai înguste.

„Este descris ca un punct de strangulare dintr-un motiv întemeiat. Se presupune că există multe puncte de strangulare în întreaga lume. Dar s-ar putea argumenta că acesta este unul deosebit de dificil, deoarece nu există alternative”, a declarat pentru CNN Nick Childs, cercetător pentru Forțele Navale și Securitatea Maritimă la Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS).

O parte din provocarea pentru nave și pentru orice operațiuni potențiale de escortare a navelor este că spațiul de manevră este extrem de limitat.

O hartă care arată locația strategică a Strâmtorii Ormuz, FOTO: Andre M Chang, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

„În oceanul deschis există întotdeauna opțiunea de a schimba ruta. Într-un punct de strangulare sau într-o mare îngustă, această opțiune este imposibilă”, a declarat și Kevin Rowlands, redactor al revistei think tank-ului Royal United Services Institute.

Acest lucru creează efectiv o „zonă a morții”, a spus el, în care timpul de avertizare pentru un atac poate fi de doar câteva secunde.

Important este și că Iranul are aproape 1.600 de kilometri de coastă, de pe care poate lansa rachete antinave.

Aceste baterii de rachete sunt mobile, ceea ce le face mai greu de eliminat, iar lungimea coastei din Golful Persic înseamnă că Iranul poate ataca mult dincolo de strâmtoarea propriu-zisă.

Cu ce amenințări se confruntă navele

Analiștii spun că capacitatea Iranului de a provoca daune navelor comerciale a fost redusă de la începutul războiului.

„Cu toate acestea, este aproape imposibil să reducem riscul la zero și ne putem aștepta ca navele să se confrunte cu un nivel rezidual de amenințare pentru o perioadă de timp din partea unora sau a tuturor acestor sisteme”, a spus Rowlands.

Potrivit lui Rowlands, complexitatea amenințărilor înseamnă că orice operațiune de escortare a navelor ar trebui, probabil, să depășească cu mult conceptul tradițional de convoi format din nave de război care navighează în fața și în spatele petrolierelor.

„Este mai probabil ca o misiune navală să adopte o abordare de apărare pe mai multe niveluri, cu supraveghere din partea sateliților, a avioanelor de patrulare și a dronelor aeriene. Navele ar putea urma o rută specifică, care a fost deja curățată de mine”, a afirmat el.

SUA au reușit să slăbească multe dintre capacitățile navale convenționale ale Iranului, a spus Childs. Dar cea mai mare amenințare vine în continuare din arsenalul neconvențional al Iranului, cum ar fi dronele, navele mici de atac rapid și chiar bărcile fără pilot umplute cu explozibili.

„Dacă iranienii decid să amplaseze mine, le pot lansa de pe puntea unei bărci cu pânze care altfel ar părea inofensivă”, a declarat Childs pentru CNN.

„Deși SUA au eliminat probabil principalele submarine ale Iranului, este posibil să mai existe încă „submarine miniaturale” de care trebuie să ținem cont”, a adăugat el, referindu-se la submarine mici care pot opera în ape puțin adânci.

Aliații SUA, inclusiv Marea Britanie, Franța și Bahrain, lucrează, de asemenea, la elaborarea unor planuri viabile pentru a proteja transportul maritim internațional pe această cale navigabilă.

19 nave atacate

Iranul a atacat cel puțin 19 nave în apropierea Strâmtorii Ormuz, în Golful Persic și în Golful Oman.

Iar analiștii observă că Iranul nici măcar nu trebuie să distrugă nave pentru a-și atinge obiectivul de a perturba comerțul global cu energie.

Atâta timp cât amenințarea rămâne suficient de mare, este puțin probabil ca companiile de transport maritim să își asume riscul de a relua tranzitul.

Cu toate acestea, unele nave cu legături cu Iranul, China, India și Pakistanul au reușit să treacă prin strâmtoare.

Iranul a declarat că „navele neostile” pot tranzita strâmtoarea dacă se coordonează cu autoritățile iraniene.

Raportul Lloyd’s List Intelligence a arătat că cel puțin 16 nave au reușit să treacă, inclusiv una despre care se crede că a plătit o taxă de 2 milioane de dolari, precum și mai multe petroliere „zombie” care au folosit identități false ale unor nave dezmembrate.

Chiar dacă traficul petrolierelor va fi reluat în cele din urmă, va fi nevoie de timp pentru a elimina blocajul: aproape 2.000 de nave sunt blocate în Golful Persic, potrivit Organizației Maritime Internaționale.

În paralel cu negocierile care nu par să fie prea promițătoare, deocamdată, Washingtonul a mobilizat în Orientul Mijlociu trupe speciale de asalt.

Aceste trupe au fost utilizate în general pentru misiuni precum evacuări și operațiuni amfibii care necesită deplasări de la navă la țărm. Acest lucru a alimentat speculațiile cu privire la potențiale operațiuni terestre, deși administrația Trump a declarat până acum că a exclus operațiunile terestre în Iran.

Analiștii militari au afirmat că Statele Unite ar putea miza pe faptul că simpla prezență a navei USS Tripoli și a altor mijloace navale în regiune, menită să reprezinte o amenințare, ar putea fi suficientă pentru a schimba calculele Iranului.