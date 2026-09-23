Oamenii care construiesc viitorul: „Am venit la 20 de ani și cred că e ultimul loc în care voi lucra.” Povestea managerului care coordonează depozitul unei fabrici care exportă în peste 50 de piețe

„Oamenii care construiesc viitorul” este o serie despre profesioniștii care contribuie, prin munca lor de zi cu zi, la transformarea Philip Morris România și la construirea unui viitor fără fum. Din fabrică, din birouri sau de pe teren, poveștile lor arată cum progresul se construiește prin colaborare, responsabilitate și dorința de a face lucrurile mai bine.

La 20 de ani, Alexandru Iordache își începea prima zi de muncă într-un depozit din Otopeni. Astăzi, aproape două decenii mai târziu, coordonează fluxul de materiale al fabricii Philip Moris România care produce pentru peste 50 de piețe de pe cinci continente și spune că nu s-ar vedea lucrând în altă parte.

Într-o fabrică modernă, succesul nu depinde doar de tehnologie sau de liniile de producție. La fel de important este ca fiecare material să ajungă la locul potrivit, la momentul potrivit.

Pentru Alexandru Iordache, această responsabilitate face parte din rutina fiecărei zile de aproape două decenii. Lucrează pentru Yusen Logistics România și ocupă poziția de Warehouse Manager în cadrul fabricii Philip Morris România din Otopeni. Yusen Logistics este o companie internațională specializată în logistică și managementul lanțului de aprovizionare, care oferă soluții integrate de transport aerian, maritim și rutier, logistică contractuală, depozitare, distribuție și servicii vamale. „M-am angajat aici la 20 de ani. Au trecut 18 ani de atunci și mă gândesc cu încredere că va fi ultimul loc în care îmi voi desfășura activitatea”, spune el.

„Nu facem niciun compromis”

Astăzi coordonează activitatea depozitului care alimentează fluxul de producție al fabricii din Otopeni. „Ziua începe cu analiza indicatorilor de performanță, verificând prioritățile și acționând în consecință.”, explică Alexandru Iordache.

Misiunea sa este simplu de descris, dar complex de realizat: materialele necesare producției trebuie să ajungă la timp, în condiții de siguranță și la standardele de calitate cerute.

„Coordonarea livrării materialelor în producție înseamnă să gestionezi întregul flux, astfel ca producția să nu fie afectată. Vorbim despre livrarea la timp, acuratețea și calitatea materialelor, bineînțeles respectând regulile de safety. Nu facem niciun compromis.”, spune el.

Alexandru Iordache, Philip Morris România

„Colaborăm ca o singură echipă”

Activitatea sa presupune o colaborare permanentă cu echipele din fabrică. „Colaborarea cu Philip Morris România este una foarte strânsă, colaborăm practic ca o singură echipă, având același numitor comun, producția, calitatea, pe primul plan.”, afirmă el.

După 18 ani, cea mai mare satisfacție vine atât din propria evoluție, cât și din dezvoltarea oamenilor alături de care lucrează. Repetă cuvântul „mândru” de trei ori în aceeași frază, ca și cum ar vrea să sublinieze că sensul muncii lui începe cu oamenii: „Sunt mândru de ceea ce fac, sunt mândru de evoluția mea și sunt foarte mândru de evoluția echipei mele. Lucrăm după standarde înalte și asta ne face să fim mai buni în fiecare zi.”

Produs local, cu impact global

Responsabilitatea este cu atât mai mare cu cât fabrica din Otopeni produce pentru peste 50 de piețe internaționale. „Să lucrez pentru o companie care exportă în peste 50 de piețe, pentru mine înseamnă o mare responsabilitate pentru că tot ceea ce producem local se reflectă global.”, spune Alexandru Iordache.

La finalul zilei, sensul muncii sale depășește, însă, indicatorii și livrările. „Simt că pun o cărămidă la viitorul fără fum, simt că pot să construiesc o echipă care să-și desfășoare activitatea conform așteptărilor.”, spune el.

După aproape două decenii în același loc, Alexandru Iordache vorbește mai puțin despre performanțe individuale și mai mult despre oameni. Despre echipe care învață să lucreze împreună, despre responsabilitatea de a nu întrerupe un flux care funcționează permanent și despre satisfacția de a ști că munca ta contribuie, zi de zi, la rezultatul final.

Într-o industrie în care fluxurile globale se măsoară în milisecunde și în containere, poveștile ca a lui Alexandru Iordache amintesc că, la baza fiecărei livrări către oricare dintre cele peste 50 de piețe, stă în continuare o echipă de oameni. Oameni care aleg să rămână, să învețe și să construiască, cărămidă cu cărămidă în România.

Alexandru Iordache, Philip Morris România

Povestea lui Alexandru Iordache este una dintre miile de povești care ilustrează impactul Philip Morris International în România. În spatele fiecărui produs care pleacă din fabrica de la Otopeni către una dintre cele peste 50 de piețe internaționale se află oameni, competențe și parteneriate construite în timp. Cu peste 1.500 de angajați, 4.300 de furnizori locali și aproximativ 9.000 de locuri de muncă susținute în economie, compania contribuie la un ecosistem în care progresul este rezultatul unui efort comun al mii de oameni. Aceștia sunt, de fapt, oamenii care construiesc viitorul: discret, consecvent și de multe ori departe de lumina reflectoarelor, dar cu un impact care se vede în economie, în comunități și în produsele fabricate în România care ajung astăzi în întreaga lume.

Articol susținut de Philip Morris România