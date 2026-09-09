Oamenii care construiesc viitorul. Povestea colaborării dintre IMSAT și Philip Morris România: șapte ani de proiecte, provocări și soluții

„Oamenii care construiesc viitorul” este o serie despre profesioniștii care contribuie, prin munca lor de zi cu zi, la transformarea Philip Morris România și la construirea unui viitor fără fum. Din fabrică, din birouri sau de pe teren, poveștile lor arată cum progresul se construiește prin colaborare, responsabilitate și dorința de a face lucrurile mai bine.

Cinci tone de abur pe oră, la 10 bari presiune, fără o singură flacără. Așa funcționează astăzi una dintre cele mai importante componente ale fabricii Philip Morris România din Otopeni, și tot așa arată, la scară mai mare, viziunea unei companii care a ales să elimine arderea nu doar din produsele sale, ci și din propria infrastructură industrială.

În spatele tehnologiei de ultimă generație și a proceselor automatizate care fac din fabrica din Otopeni una dintre cele mai avansate fabrici din rețeaua Philip Morris International (PMI), există o infrastructură complexă cum rar vezi, dar fără de care nimic nu ar funcționa. O infrastructură construită, în ultimii șapte ani, împreună cu IMSAT, companie românească cu tradiție, specializată în proiectarea, dezvoltarea și integrarea de soluții multitehnice pentru aplicații complexe din industrie, energie, infrastructura clădirilor și infrastructura de transport.

„Instalațiile unei clădiri sunt exact ca organele unui corp uman. Ele nu se văd întotdeauna, dar fără ele n-am funcționa și n-am fi vii.”, spune Mihai Șandru, Director Divizie Infrastructură Clădiri în cadrul IMSAT.

Comparația nu este întâmplătoare. În viziunea sa, fabrica philip Morris România din Otopeni este un mecanism complex, bine calibrat: instalațiile electrice sunt sistemul nervos care transmite comenzi și informații; sistemele de ventilație și aburul, plămânii; rețelele de apă și canalizare, circulația; automatizările, reflexele care fac ca totul să funcționeze fără o secundă de întrerupere. Fiecare componentă depinde de celelalte pentru a funcționa corect. Dacă una cedează, tot organismul se resimte.

În spatele performanței industriale

În ultimii ani, una dintre cele mai complexe lucrări pe care le-a implementat împreună cu echipa sa în fabrica din Otopeni a presupus integrarea unor sisteme electrice, de automatizare și utilități industriale într-un singur proiect. „Comparativ cu restul proiectelor pe care le-am făcut în această fabrică, aici am putut într-adevăr să integrăm mai multe capabilități tehnice în același proiect.”, spune acesta.

Piesa centrală este un boiler electric de 3 MW, care livrează cinci tone de abur pe oră, la 10 bari presiune, suficient cât să susțină întreaga producție a fabricii. Fără ardere. Fără emisii de CO₂. Pentru realizarea proiectului au fost necesare intervenții asupra infrastructurii electrice și asupra sistemelor de alimentare cu apă, abur, canalizare și automatizări.

Este un detaliu care spune mai mult decât pare. Într-o companie care și-a asumat public misiunea unui viitor fără fum, alegerea de a elimina arderea și din propria infrastructură industrială nu este o coincidență. Este un act de coerență: tranziția responsabilă începe cu produsele, dar continuă în fabrică, în ateliere, în camerele de utilități pe care nimeni nu le vede.

Totul trebuie să funcționeze fără oprire

O fabrică care produce continuu ridică o provocare specifică: intervențiile complexe trebuie făcute fără a opri producția. „Ce-am învățat în toți anii ăștia este ritmul. O fabrică care nu se oprește niciodată.”, spune Mihai Șandru. Este una dintre particularitățile proiectelor realizate în fabrica Philip Morris România din Otopeni. Înainte ca rezultatele să devină vizibile, există luni de planificare, calcule și decizii care se iau mult înainte de începerea lucrărilor propriu-zise. „Partea cea mai importantă a muncii mele este responsabilitatea, pentru că de multe ori înainte ca ceilalți să vadă o construcție, sunt decizii care se iau înainte, decizii care pleacă de la nivelul de proiectare până la nivelul de execuție efectiv”, explică el.

Cum se construiește o colaborare pe termen lung

După șapte ani de colaborare IMSAT – Philip Morris România, spune că una dintre cele mai importante lecții în relația dintre cele două companii a fost capacitatea de a înțelege și de a anticipa nevoile clientului. „Nu doar că am înțeles nevoile clientului, dar am ascultat. Multe dintre valorile Philip Morris sunt și ale noastre, ca și companie.”, afirmă acesta. Pentru el, continuitatea colaborării reprezintă și un indicator al încrederii construite în timp. „Faptul că de șapte ani de zile lucrăm împreună reprezintă o validare pentru noi.” Într-un domeniu în care tehnologia evoluează constant, provocarea este să găsești mereu soluții mai bune și mai eficiente. „Căutăm să fim inovatori, căutăm să lucrăm cu soluții actuale și să îmbunătățim impactul pe care îl vom avea în ziua de mâine.”

Dincolo de echipamente, instalații și proiecte complexe, ceea ce îl motivează cel mai mult este să vadă rezultatele concrete ale muncii sale. Uneori, satisfacția vine din lucruri simple: să treacă pe lângă o hală în care a lucrat și să știe că sistemul din spate încă funcționează exact așa cum a fost gândit acum trei, cinci sau șapte ani.

„Atunci când treci pe lângă un loc și știi că echipa ta a făcut acolo ceva să funcționeze, capeți o mândrie deosebită.”, mai spune Mihai Șandru. Pentru el, acesta este semnul că un proiect a fost dus la bun sfârșit: nu doar că a fost construit, ci că își îndeplinește rolul zi de zi.

sursa foto: Philip Morris România

Povestea lui Mihai Șandru este una dintre miile de povești care ilustrează impactul Philip Morris International în România. În spatele fiecărui produs care pleacă din fabrica de la Otopeni către una dintre cele peste 50 de piețe internaționale se află oameni, competențe și parteneriate construite în timp. Cu peste 1.500 de angajați, 4.300 de furnizori locali și aproximativ 9.000 de locuri de muncă susținute în economie, compania contribuie la un ecosistem în care progresul este rezultatul unui efort comun al mii de oameni. Aceștia sunt, de fapt, oamenii care construiesc viitorul: discret, consecvent și de multe ori departe de lumina reflectoarelor, dar cu un impact care se vede în economie, în comunități și în produsele fabricate în România care ajung astăzi în întreaga lume.

Articol susținut de Philip Morris România